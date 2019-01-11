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Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 20:50 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, kentin farklı noktalarda 200 bin bez torba dağıtımı yaptı.

Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi "Mardinmasa" ekiplerince "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bir alışveriş merkezinde ve kentin farklı noktalarda 200 bin bez torba dağıtımı başladı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Teşkilatı ile yaptığı toplantıda milyonlarca bez torba ve file hazırladıklarını, promosyon olarak dağıtacaklarını söylemesinin ardından Mardin'de İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesine bağlı Mardinmasa ekipleri alışveriş merkezinde önceden hazırladıkları bez torba dağıtımını gerçekleştirdi.

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200 BİN BEZ ÇANTA DAĞITILDI

Mardin Büyükşehir Belediyesi "Mardinmasa" ekiplerince "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Mardin'de bir alışveriş merkezinde ve kentin farklı noktalarda 200 bin bez torba dağıtımı başladı. "Mardinmasa" ekiplerince 1 Ocak tarihinden itibaren ücretli olan tek kullanımlık plastik poşetlerin yerine vatandaşların alışverişlerinde uzun süre kullanılabileceği bez alışveriş çantasına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

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Anahtar Kelimeler:
mardin büyükşehir belediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan bez torba

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