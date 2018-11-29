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Erdoğan talimat verdi! Tek tek değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 13:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da bir sokağa Malcolm X isminin verilmesini planladığını açıklamasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti ve ABD Büyükelçiliği'nin yeni inşaatının bulunduğu caddenin adı "Malcolm X" olarak değiştirildi.

ABD Büyükelçiliği'nin yeni inşaatının bulunduğu caddenin adı "Malcolm X" olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York şehrinde Malcolm X'in kızları Qabilah ve İlyasah Şahbaz'la görüşmesinde Ankara'da bir sokağa Malcolm X adını vermeyi planladığını aktardı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte Malcolm X'in adının verilebileceği en uygun yerle ilgili çalışma başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda ABD Büyükelçiliği'nin yeni inşaatının yükseldiği Çukurambar'daki 1478. Cadde'nin ismi Malcolm X olarak değiştirildi.

MALCOLM X KİMDİR?

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Malcolm X, 19 Mayıs 1925'te Nebraska eyaletinin Omaha şehrinde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Malcolm Little'dır. Müslüman olduktan sonra adı Malik El Şahbaz olmuştur. ABD tarihine damga vuran isimlerden biri olan Malcolm X, ülkedeki azınlıkların eşitlik mücadelesinin sembol isimlerinden biri hali gelmiştir. Malcolm X, Harlem'de yaptığı bir konuşma sırasında 21 Şubat 1965'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediyesi malcomlm X

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tahir elci herkesin gozu onunde olduruldu cinayetinin bir suphelisi bile yok ey erdogan onunda adini bir caddeye sokaga vermeyi dusunuyormusun katillerinden ne haber birak sen elalemi vatandaslarina bak
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