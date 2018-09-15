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Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.09.2018 14:54 | Son Güncelleme

31 Mart 2019 yerel seçimi siyaset gündemini yavaş yavaş ısıtıyor. Tüm partilerde her geçen gün artan bir hareketlilik var. İttifak yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa nasıl formüle edileceği, belediye başkan adaylarının nasıl belirleneceği ve kimler olacağı, vaatler, kampanya mesajları önümüzdeki altı ayın gündemini oluşturacak.

Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak

2019 yerel seçimi siyaset gündemini yavaş yavaş ısıtıyor. Tüm partilerde her geçen gün artan bir hareketlilik var. İttifak yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa nasıl formüle edileceği, belediye başkan adaylarının nasıl belirleneceği ve kimler olacağı, vaatler, kampanya mesajları önümüzdeki altı ayın gündemini oluşturacak. AK Parti bu süreç için hazırlığını her seçimde olduğu gibi strateji ekibini oluşturarak başlattı. İlk toplantısını çarşamba günü yapan strateji ekibinde Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Grup Başkanı Naci Bostancı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Genel Sekreter Fatih Şahin'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bulunuyor.

ÇALIŞMALAR İKİ AŞAMADA YÜRÜTÜLECEK

Milliyet'te yer alan habere göre, ekibin sürecin başında haftada bir toplanması kararlaştırıldı. Seçim yaklaştıkça bunun sıklığı artacak. Çünkü seçim yaklaştıkça deyim yerindeyse anlık takip aşamasına geçilecek. Kampanyanın gidişatı, özel çalışma yapılması gereken alanlar, verilmesi gereken mesajlar daha sık aralıkla değerlendirilecek. Seçime dönük çalışmalar iki aşamada yürütülecek. İlk aşamayı seçim takviminin resmen başlayacağı süreye kadar yapılacak çalışmalar, hazırlıklar oluşturacak. İkinci aşamayı da bundan sonrası.

SEÇİM ANKETLERİ BELİRLEYİCİ OLMAYACAK

AK Parti 31 Mart'a hazırlanırken, önündeki en kritik veri 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy ile partiye verilen oy arasında oluşan fark. Çaba o farkın kapatılması. Farkın oluşmasına neden olan etkenlerden birinin aday listeleri, diğerinin kampanya, üçüncüsünün de kampanya sürecinde verilen bazı mesajlar olduğu tespiti var. Strateji ekibinin doğal olarak üzerinde yoğunlaşacağı alanlar da bunlar. Parti yönetimi belediye başkan adaylarının belirlenmesinin en önemli nokta olduğunda hemfikir. Bir de ne sadece anketlerin, eğilim yoklamalarının ya da mülakatların tek başına belirleyici olmayacağından.

MHP'YLE İTTİFAK

Henüz iller bazında isimler konuşulmaya başlanmış değil. Kulislerde dolaşan bazı isimler için ise 'olur mu olur' ya da 'tahmin' yorumu yapılıyor. İstanbul ve Ankara hem en kritik hem de doğru aday belirlenmesi ve MHP'nin desteği halinde riske girmeyecek yerler olarak değerlendiriliyor. İş birliğinin İzmir'de ise eldeki ilçe belediye sayısını artıracağı düşünülüyor. Bu arada AK Parti'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiği ittifak mesajının hemen ardından Etimesgut, Adana, Mersin ve son olarak Polatlı Belediye Başkan adaylarını açıklaması da konuşuluyor. Yönetimden bazı isimlere göre Bahçeli, AK Parti'ye de ittifak çerçevesinde MHP'nin destek bekleyeceği yerleri işaret ediyor.

TEPKİ ÇEKEN İSİMLER KAMPANYAYI YÜRÜTEMEYECEK

AK Parti kampanyalarının itici gücü her zaman Recep Tayyip Erdoğan oldu. Kampanyanın Türkiye genelinde yine Erdoğan'ın ön planda olduğu bölümü olacak. Ancak hem adayların ve projelerin tanıtılması hem de yerine göre farklılaşacak mesajları ulaştırmak için yerel ve bölgesel yayın yapan medya kuruluşlarına ağırlık verilecek. Ayrıca genel seçimde seçmen nezdinde tepki çektiği tespit edilen bakanların, parti yöneticilerinin kalabalık korumalar, araç konvoylarıyla kampanya yürütmesine engel olunacak. Yüz yüze iletişime ağırlık verilecek.

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ak parti yerel seçim seçim 2019 Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kriz varsa seçime giden paralar ne olacak? çöp...
MHP AKP KARDEŞTİR
vay be başkan her tarafı yönetecek kapasitede
İstanbul Çerkezköy yıllardır imar bekleniyor, vatandaşı resmen oyalıyor, vatandaşlar mağdur nasıl oy istiyecek merak ediyorum.
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