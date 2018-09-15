Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak

2019 yerel seçimi siyaset gündemini yavaş yavaş ısıtıyor. Tüm partilerde her geçen gün artan bir hareketlilik var. İttifak yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa nasıl formüle edileceği, belediye başkan adaylarının nasıl belirleneceği ve kimler olacağı, vaatler, kampanya mesajları önümüzdeki altı ayın gündemini oluşturacak. AK Parti bu süreç için hazırlığını her seçimde olduğu gibi strateji ekibini oluşturarak başlattı. İlk toplantısını çarşamba günü yapan strateji ekibinde Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Grup Başkanı Naci Bostancı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Genel Sekreter Fatih Şahin'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bulunuyor. ÇALIŞMALAR İKİ AŞAMADA YÜRÜTÜLECEK



Milliyet'te yer alan habere göre, ekibin sürecin başında haftada bir toplanması kararlaştırıldı. Seçim yaklaştıkça bunun sıklığı artacak. Çünkü seçim yaklaştıkça deyim yerindeyse anlık takip aşamasına geçilecek. Kampanyanın gidişatı, özel çalışma yapılması gereken alanlar, verilmesi gereken mesajlar daha sık aralıkla değerlendirilecek. Seçime dönük çalışmalar iki aşamada yürütülecek. İlk aşamayı seçim takviminin resmen başlayacağı süreye kadar yapılacak çalışmalar, hazırlıklar oluşturacak. İkinci aşamayı da bundan sonrası.

SEÇİM ANKETLERİ BELİRLEYİCİ OLMAYACAK



AK Parti 31 Mart'a hazırlanırken, önündeki en kritik veri 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy ile partiye verilen oy arasında oluşan fark. Çaba o farkın kapatılması. Farkın oluşmasına neden olan etkenlerden birinin aday listeleri, diğerinin kampanya, üçüncüsünün de kampanya sürecinde verilen bazı mesajlar olduğu tespiti var. Strateji ekibinin doğal olarak üzerinde yoğunlaşacağı alanlar da bunlar. Parti yönetimi belediye başkan adaylarının belirlenmesinin en önemli nokta olduğunda hemfikir. Bir de ne sadece anketlerin, eğilim yoklamalarının ya da mülakatların tek başına belirleyici olmayacağından. MHP'YLE İTTİFAK



Henüz iller bazında isimler konuşulmaya başlanmış değil. Kulislerde dolaşan bazı isimler için ise 'olur mu olur' ya da 'tahmin' yorumu yapılıyor. İstanbul ve Ankara hem en kritik hem de doğru aday belirlenmesi ve MHP'nin desteği halinde riske girmeyecek yerler olarak değerlendiriliyor. İş birliğinin İzmir'de ise eldeki ilçe belediye sayısını artıracağı düşünülüyor. Bu arada AK Parti'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiği ittifak mesajının hemen ardından Etimesgut, Adana, Mersin ve son olarak Polatlı Belediye Başkan adaylarını açıklaması da konuşuluyor. Yönetimden bazı isimlere göre Bahçeli, AK Parti'ye de ittifak çerçevesinde MHP'nin destek bekleyeceği yerleri işaret ediyor.