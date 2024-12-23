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Erdoğan talimat verdi, tüm hesaplar değişti! AK Parti'de kongre tarihleri öne alınıyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.12.2024 08:36
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AK Parti'de hareketli günler yaşanıyor. Nisan ayında yapılması planlanan 8. Büyük Kongre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Şubat ayına çekildi. Hem Kabine, hem MKYK ve MYK’da ise büyük değişim gündemde. Kabine revizyonunda bu kez 4-5 ismin değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan İstanbul ise 'bayrak değişimi'ne hazırlanıyor.

Erdoğan talimat verdi, tüm hesaplar değişti! AK Parti'de kongre tarihleri öne alınıyor

AK Parti'de kongre süreci devam ederken, gözler de bir yandan Kabine ve MYK değişimine çevrildi. İl kongrelerinin mart ayına kadar tamamlanıp, nisan ayında Büyük Kongre'nin yapılması planlanırken, sürecin hızlandırılması için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiği öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, il kongrelerinin şubatın ortasına kadar bitirilmesini istedi. Şubat sonunda 8. Büyük Kongre yapılması bekleniyor. Hem Kabine, hem MKYK ve MYK’da büyük değişim gündemde. İstanbul İl Kongresi ile illerdeki kongre süreci tamamlanacak.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KİM OLACAK?

İstanbul’da mevcut AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını açıkladı. Kabaktepe yaptığı paylaşımda, "Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim." dedi.

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"YENİ BAŞKAN ÖZDEMİR OLACAK" İDDİASI

Kabaktepe'nin adaylık açıklamasının ardından yerine gelecek isim ise belli oldu. AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı'nın Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in olacağı öğrenildi.

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ADAYLIĞI KABUL EDİLMEDİ, DESTEKÇİLERİ SALONU TERK ETTİ

Öte yandan önceki gün yapılan AK Parti Osmaniye İl Kongresi’nde başkanlığa aday olan Muzaffer Çuhadar’ın verdiği liste divan tarafından reddedildi. Kongrede, mevcut İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa tek aday olarak seçime girdi. Karara tepki gösteren Çuhadar’ın destekçileri salonu terk etti.

KABİNE REVİZYONU: "4-5 İSİM KESİN"

Ocak ayı itibariyle kabine revizyonu bekleniyor. Erdoğan, geçmiş dönemlerde kabine revizyonlarını genelde 3-4 isim veya 2 isimle sınırlı tuttu. Ancak bu defa 4-5 ismin değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Parti MYK’sından bazı isimlerin kabineye gireceği konuşuluyor.

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DEĞİŞMEYEN TEK İSİM

75 kişilik AK Parti MKYK listesinden yüzde 50’ye yakın bir değişim öngörülüyor. 2001’de kurulan AK Parti’de tüm MKYK’lerde yer alan tek isim kaldı. Halen AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı’nı yürüten eski Bakan Hayati Yazıcı.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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