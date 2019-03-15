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Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 18:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy’i telefonla arayarak terör saldırısını lanetlediğini bildirdi. Erdoğan, Reddy'e "Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı bir heyetle birlikte Yeni Zelanda’ya gönderiyorum" dedi.

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Seçim çalışmaları esnasında seçim otobüsü içinde Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüntüsünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy’i telefonla arayarak Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, 48 kişinmin de yaralandrığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildirdi” ifadeleri ile paylaştı.

"BAŞKAN YARDIMCIMI VE DIŞİŞLERİ BAKANIMI YENİ ZELANDA'YA GÖNDERİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hem geçmiş olsun dileği ile arıyorum. Bu eylemi özellikle tüm Müslümanlar adına lanetliyorum. Bu vesileyle de sizlerin orada şuandan itibaren bu atılan adım ve maalesef bu teröristin arkasındaki örgütleri meydana çıkartmanızı da özellikle hem ülkeniz hem halkınız için önemli bir adım olarak görüyorum. Teröristin açıkladığı manifesto içeriği itibariyle bu işin bireysel olarak yapılmış bir eylem olmadığını ortaya koymaktadır. Bunun arkasındaki terör gruplarının meydana çıkartılması da inanıyorum ki Yeni Zelanda’yı ciddi manada rahatlatacaktır. Ben Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı bir heyetle birlikte Yeni Zelanda’ya gönderiyorum. Onlarla birlikte yeni yol haritasını belirleme noktasında bir değerlendirme yaparsanız çok isabetli olacaktır. Özgürlükler ülkesi Yeni Zelanda’ya bir gölge düşürülmesini asla istemeyiz” dedi. (DHA)

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