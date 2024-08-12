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  4. Erdoğan talimatı verdi, Bakan Fidan harekete geçti! Anlaşamayan iki komşu ülkeyi Türkiye barıştırıyor

Erdoğan talimatı verdi, Bakan Fidan harekete geçti! Anlaşamayan iki komşu ülkeyi Türkiye barıştırıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.08.2024 07:31
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Geçtiğimiz hafta MİT aracılığıyla ABD ve Rusya arasında esir takası gerçekleştirilmesinin ardından Türkiye bir kritik diplomatik başarıya daha imza atmak üzere. Husumetli olan Etiyopya ile Somali Ankara'da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği olayda sınır komşusu ülkelerin yaşadıkları krizin son bulması bekleniyor.

Türkiye, komşu ülkeler Etiyopya ve Somali arasındaki husumetin son bulması için elini taşın altına sokuyor. Edinilen bilgiye göre, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak, Etiyopya ile Somali arasındaki ihtilafa dair Ankara’nın desteğini istedi.

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ERDOĞAN'DAN KRİZİ ÇÖZÜN TALİMATI

Aynı talebin Somali’den de gelmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Krizi çözün’ talimatıyla harekete geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk girişimini temmuz ayında yaptı. Bilindiği gibi Fidan, 1 Temmuz’da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi’yi Ankara’da ağırladı.

ANKARA'DA BİR ARAYA GELECEKLER

İki ülkenin Dışişleri Bakanları, Bakan Fidan’ın ev sahipliğinde aynı fotoğraf karesinde yer alırken, toplantı sonucunda taraflar, aralarındaki meseleyi barışçıl şekilde çözme yönündeki niyetlerini ortak açıklamayla kayda geçirdi ve 2 Eylül tarihinde Ankara’da yeniden bir araya gelmeyi taahhüt etti. Somali tarafıyla en üst düzeyde yürütülen temaslar sonucunda, ikinci tur görüşmelerin 2 Eylül yerine bugün Ankara’da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yürütülen diplomatik sürecin devamı olarak, iki ülke heyetleri bugün Ankara’da masaya oturacak.

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TÜRKİYE ÖNEMLİ ROL OYNADI

Görüşmelerde, iki ülkenin ihtiyaç, endişe ve yaklaşımları dikkate alınarak bir uzlaşmaya varılması hedeflenirken, Ankara’nın, 1 Temmuz tarihinden bu yana bölge ülkeleriyle de temaslarını sürdürdüğü ve onların da sürece desteğini istediği öğrenildi.

ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüşerek Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele almıştı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü, Etiyopya’dan Somali’nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik endişelerini giderecek adımlar atılmasının süreci kolaylaştıracağını söylemişti.

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MAHMUD İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Somali’nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye’nin gayretlerine devam edeceğini, uzlaşının tesisi için Türkiye’de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Somali Recep Tayyip Erdoğan
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