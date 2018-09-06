Erdoğan-Talon ortak basın toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika, kendisine (FETÖ elebaşı) 400 dönüm arazi tahsis etti ve bu arazide kendisi orada bütün dünyadaki örgütlerini oradan idare ediyor. Yıllık charter okullardan Amerika'nın bu örgüte ödediği para 800-850 milyon dolar." dedi. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, mevkidaşını yeniden Türkiye'de görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Hoş geldiniz." dedi. En uygun zamanda Benin'i ziyaret etmeyi arzu ettiklerini aktaran Erdoğan, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Benin ve Benin halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana özellikle Afrika bizim için çok büyük önem arz eden bir kıta olmuştur. 12 büyükelçiliğimiz varken, şu anda Afrika'da 41 büyükelçiliğimiz var. Hedefimiz Afrika'nın 54 ülkesinin tamamında müstakil büyükelçiliklerimizin olmasıdır. Çünkü Türkiye'nin Afrika halkıyla olan münasebetlerini biz böylece çok daha iyi bir konuma taşımış olacağız." ifadesini kullandı.

- "Son derece verimli bir görüşme zincirini gerçekleştirdik" Benin Cumhurbaşkanı Talon ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptıklarını belirten Erdoğan, son derece verimli bir görüşme zincirini gerçekleştirdiklerini bildirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ile geleceğe yönelik görüş, proje ve hedefler üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Erdoğan, siyasi, askeri, ticari, ekonomik, kültürel alanlarda atılması gereken adımları konuştuklarını söyledi. Türkiye'nin savunma sanayindeki konumu ve buna yönelik iş birliğini de görüştüklerini belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin istenilen seviyede olmadığını, 2017 itibariyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin 115 milyon dolar olduğunu bildirdi. Hedeflerinin bunu çok daha iyi bir konuma taşımak olduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin 81 milyon nüfusu, Benin'in ise 11 milyon nüfusa sahip olduğunu, ticaret hacmini çok daha iyi bir konuma taşımak istediklerini söyledi. "Bizim kendilerinden alabileceğimiz, kendilerine de bizim göndereceğimiz pek çok ürün var." diyen Erdoğan, pamuğun özellikle Benin'in en önemli ihraç ürünü olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra Benin'in, kaju fıstığı, chia yağı, tekstil ürünleri, palmiye, deniz ürünleri gibi bu tür ihraç ürünlerine sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Bizim de aynı şekilde kendilerine ihraç edebileceğimiz daha çok tarıma yönelik, makarna, un, elektrik transformatörleri, kablo, bisküvi, şeker gibi bu tür ürünlerin ihracıyla bunun yanında yine basınçlı kaplar, elektrik devresi teçhizatları... Bunlarla aramızdaki ilişkileri daha da zenginleştirelim istiyoruz. Aramızdaki ticaret hacmini çok daha farklı bir konuma taşıyalım." - Karşılıklı büyükelçilik açılması ilişkilere ivme kazandırdı Türkiye ve Benin'in karşılıklı büyükelçilikler açmasının ilişkilere ivme kazandırdığına vurgu yapan Başkan Erdoğan, şu anda Benin'in Türkiye'ye tahsis ettiği 5 bin metrekarenin üzerindeki bir arsada Türk mimarisine özgü, güzel bir büyükelçilik binasını inşa etmeyi hedeflediklerini bildirdi. Büyükelçilik binasının proje çalışması için talimat verdiğini belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Kendilerine de bizde diplomatlar noktasındaki sitede verdiğimiz yerde Benin orada kendi büyükelçilik binasını yaparsa faaliyetlerimiz, çok daha canlanacaktır. Ülkelerimiz arasında önümüzdeki dönemde Karma Ekonomik Komisyon, İş Konseyi, Tarım Yürütme Komitesi gibi mekanizmalardan daha fazla faydalanmak istiyoruz. Bu komitelerimizin daha canlı hareket etmesi ve birbiriyle olan münasebetlerini geliştirmesinde büyük fayda var. Tarım sektörünü iş birliğimizi geliştirebileceğimiz öncelikli bir alan olarak görüyorum. TİKA bu yıl Benin'de önemli bir sağlık merkezi projesini bitirdi. Başta mesleki eğitim olmak üzere TİKA'nın desteği devam edecektir. Türkiye burslarıyla da Benin'in geleceği olan genç nesillerin eğitimine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Benin ile bu münasebetler inanıyorum ki halklarımızın dayanışmasını getirecektir ve adeta ülkelerimiz arasında misyon şeflerini de bu şekilde yetiştirmiş olacağız." Başkan Erdoğan, Türk özel sektörünü Benin ile karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması için teşvik ettiklerini, bunun da olumlu yansımalarını gördüklerini aktardı.

Benin Cumhurbaşkanının 2016'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında özel sektörün Benin'e ilgisinin arttığına işaret eden Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı Türk iş adamlarına gerekli desteği veriyor. Çeşitli vesilelerle ülkemizden iş insanlarının zat-ı devletlerini ziyaret ettiklerini ve hüsnü kabul gördüklerini de biliyorum. Bu bakımdan sayın cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum." dedi. - "Amerika'nın bu örgüte ödediği para 800-850 milyon dolar" Başkan Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Talon ile FETÖ meselesini de görüşme fırsatını bulduğunu belirterek, "FETÖ malum, bu örgüt, bir virüs, her ülkeye, her yere, her türlü kılığa girerek, sızıyor, giriyor. Aynı şekilde tabi Benin'e bunlar girmiş vaziyetteler. Maarif Vakfı temsilcimiz, geçen ay görevine başladı. Temennimiz o ki, FETÖ'nün ülkedeki (Benin) bağlantılarının tasfiyesi ile ilgili olarak en kısa süre içerisinde sonuç alacağımıza inanıyorum." dedi. FETÖ'nün, Türkiye'de devletin bütün kademelerine nasıl sızmışsa Benin'de de aynı taktikle buralara sızabileceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: