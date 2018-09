Erdoğan-Talon ortak basın toplantısı

Benin Cumhurbaşkanının 2016'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında özel sektörün Benin'e ilgisinin arttığına işaret eden Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı Türk iş adamlarına gerekli desteği veriyor. Çeşitli vesilelerle ülkemizden iş insanlarının zat-ı devletlerini ziyaret ettiklerini ve hüsnü kabul gördüklerini de biliyorum. Bu bakımdan sayın cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum." dedi.

- "Amerika'nın bu örgüte ödediği para 800-850 milyon dolar"

Başkan Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Talon ile FETÖ meselesini de görüşme fırsatını bulduğunu belirterek, "FETÖ malum, bu örgüt, bir virüs, her ülkeye, her yere, her türlü kılığa girerek, sızıyor, giriyor. Aynı şekilde tabi Benin'e bunlar girmiş vaziyetteler. Maarif Vakfı temsilcimiz, geçen ay görevine başladı. Temennimiz o ki, FETÖ'nün ülkedeki (Benin) bağlantılarının tasfiyesi ile ilgili olarak en kısa süre içerisinde sonuç alacağımıza inanıyorum." dedi.

FETÖ'nün, Türkiye'de devletin bütün kademelerine nasıl sızmışsa Benin'de de aynı taktikle buralara sızabileceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: