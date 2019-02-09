Erdoğan: Tank Palet fabrikamızın satılması asla söz konusu değildir

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Test ve Eğitim Gemisi Ufuk'un (A-591) denize iniş törenine katıldı. Tuzla'daki programa Erdoğan'ın yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank katıldı.

Erdoğan törendeki konuşmasının başında Kartal'da çöken binayla ilgili olarak, "Kartal'daki bir binanın çökmesiyle ebediyete uğurladığımız 16 kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum, enkazdan çıkan kardeşlerime Allah'tan şifa diliyorum. Şu anda enkaz altında olup da kurtarma çalışmaları devam eden, bütün bu çalışmalarda ellerinden gelen gayreti ortaya koyan, gerek tüm bakan arkadaşlarıma, tüm kurumların temsilcilerine, özellikle oradaki operatörlere, hepsine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu enkazın altında kalan kardeşlerime de sağlık sıhhatle kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

"SAHADA VARLIK GÖSTEREMEYEN, MASADA KENDİNE YER BULAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ufuk korvetinin komuta kontrol, elektronik sistemler ve test eğitim sistemleri ASELSAN tarafından sağlanacaktır. Bunun yanından Ufuk korveti milli imkanlarla üretilen ülkemizin ilk istihbarat gemisi olma özelliği taşıyor. Dünyada pek az ülkenin sahip olduğu bu teknolojiye hamdolsun Ufuk korveti ile Türkiye'de kavuşmuş oluyor. Ufuk korvetimizin ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil, 45 gün boyunca kesintisiz seyir yaparak, milli güvenliğimize yönelik tehditleri anında tespit edebilecektir. Önleyici istihbaratın, özellikle sinyal istihbaratının hayati önem kazandığı günümüz dünyasında Ufuk korvetinin çok büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. ufuk korveti Türkiye'nin denizlerdeki, gören gözü, duyan kulağı olacaktır. Zira ülkemizin bulunduğu zorlu coğrafya bizim sadece ekonomide, tarımda, ticarette, sanayide değil, aynı zamanda istihbaratta da çok güçlü bir konumda olmamızı şart koşuyor. Suriye kaynaklı tehditlerle Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de yaşanan gelişmeler bu ihtiyaç daha kritik, çok daha acil hale gelmiştir. Her zaman ifade ettiğim gibi; sahada varlık gösteremeyen, masada kendine yer bulamaz. Hem terörle mücadelede hem de Suriye'den ülkemize yönelen tehditlerin ülkemizde yönelmesinde bu gerçek defalarca kendini göstermiştir" diye konuştu.