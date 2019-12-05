HABER

Erdoğan tarafından 'Veto' edilen kanun, maddenin çıkarılmasıyla kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 20:29 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' oy çokluğuyla kabul edildi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda, 'Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' oy çokluğuyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, termik santrallerin bacalarına filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen madde nedeniyle veto ettiği 'Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun', söz konusu maddenin metinden çıkarılmasının ardından tekrar görüşüldü. Kanun, oy çokluğuyla kabul edildi.
'BU KARARLA İLGİLİ MÜZAKERELER YAPTIK'
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, kabul edilen kanun hakkında, "İşin bir tarafında kesinlikle çevreye ilişkin hassasiyetler vardır. Bundan biz de haberdarız, biliyoruz. İşin diğer tarafında, Türkiye'nin yerli enerji üretimine, istihdama, çalışan insanlara ve bunları satın almış olan insanların bankalara olan borçlarına ilişkin bir başka kompozisyon vardır. 13 tane santralden bahsediyoruz, burada çalışan insanlardan bahsediyoruz, buraların sahibi olan insanların bir sözleşme çerçevesinde bankalara olan borçlarından bahsediyoruz, bunun bir zincir etki çerçevesinde farklı çevrelere doğuracağı maddi ve moral maliyetlerden bahsediyoruz. Evet, elimizin bir tarafında insanların hayatına, sağlığına, sıhhatine ilişkin hassasiyetler çerçevesinde bir perspektif, diğer tarafında da orada çalışan insanların istikbali, geleceği, Türkiye'nin yerli elektrik üretimi ve nihayetinde borçlar çerçevesinde teşekkül eden bir durum var. Zor karar dediğimiz husus budur. Bu kararla ilgili müzakereler yaptık. İnsanlar kurşun asker değil, siz de söylediniz, ben de altını çiziyorum. Burada hiç kimse kurşun asker değil, hamasete gerek yok" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise veto edilen madde ile ilgili, AK Parti'ye eleştiri yönelterek, "Bir karar mercii var, o karar mercii kararı veriyor, o karar burada kurşun asker gibi uygulanıyor" diye konuştu.
'BİNLERCE İŞÇİMİZİN HAKLARI KORUNMALIDIR'
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, özellikle sermaye sahiplerinin santral çalışanları üzerinden süreci bir sopa olarak kullanmalarının da önüne geçilmesi gerektiğin belirterek, şunları kaydetti:
"Santrallerde çalışan binlerce işçimizin, bu işlerden geçimini sağlayan on binlerce vatandaşımızın hakları mutlaka gözetilerek korunmalıdır. İşçilerimizin işten çıkarılma tehditleriyle karşı karşıya kalmaları mutlaka engellenmelidir. Sermaye sahiplerinin yani girişimcilerin yasama, yürütme ve kamuoyu iradesine karşı bir tutum almalarına ve tehditlerine karşı devlet olmanın gereği yerine getirilmeli, gerek yürütmenin gerekse de yasamanın iradesi devam ettirilerek korunmalıdır."

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
Afgan bakandan Soylu'ya ziyaretAfgan bakandan Soylu'ya ziyaret
Türkiye'den tarihi adım! Meclis'te kabul edildiTürkiye'den tarihi adım! Meclis'te kabul edildi

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

'Kanatsız kuşu yatağa alınca...' Üçlü ilişki şoke etti

'Kanatsız kuşu yatağa alınca...' Üçlü ilişki şoke etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

İki metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İki metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
Son dakika: Libya mutabakatı Meclis'te kabul edildi

Türkiye'den tarihi adım! Meclis'te kabul edildi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etmişti! Tartışmalı madde yasadan çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etmişti! Tartışmalı madde yasadan çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Tevfik Göksu'nun İsmail Küçükkaya'nın trafik sorusuna verdiği yanıt olay oldu

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu! Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Tarihi anlaşma bugün Meclis'te

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.