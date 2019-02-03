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ERDOĞAN, TARİHİ ÇINARALTI ÇAY BAHÇESİ'NDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 17:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşmesinin ardından Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Çengelköy'e geldi. Saat 16.30'da Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'ne gelen Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti. Burada vatandaşlarla birlikte yemek yiyip çay içen Erdoğan daha sonra çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanına vatandaşın ilgisi yoğundu. Vatandaşlar Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirdi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konvoyunun çıkışı

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