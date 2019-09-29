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Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 14:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifince Kısıklı'da açılan satış mağazasına uğradı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.

Erdoğan, MİLGEM Projesinin 4. gemisi olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve "Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Sac Kesme Töreni"ne katılmak üzere Tuzla'ya gitmek amacıyla Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı.

Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına uğrayan Erdoğan, buradan alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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alışveriş Kısıklı Tarım Kredi Kooperatifi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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