Erdoğan: Tarımı, küresel şirketlerin kar odaklı çarkında ezdirmeyeceğiz

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayisinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir. Kıtaların ve çıkar mücadelelerinin kesiştiği bölgede yer alan bizim gibi bir ülke için bu asla göze alınamayacak bir risktir. Türk tarımını küresel şirketlerin sadece kar odaklı çalışan çarkı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, '3'üncü Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. Programda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık yetkilileri ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen çiftçiler de yer aldı. Burada konuşan Erdoğan, şuranın temel ilkesinin istişare olduğunu belirterek, konuya müdahil olan, kanaatlerini paylaşan herkese teşekkür etti. Cumhurbaşkanı olarak Türk tarımını geliştirecek, Türk çiftçisini güçlendirecek tüm kararların yakından takipçisi olacağını vurgulayan Erdoğan, "Ziraat Bankası Genel Müdürümüzle etraflıca görüştüm. Bu görüşmeden sonra da Ziraat Bankamız çiftçilerimizle çok daha etraflıca, geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecektir. Belki de sizlerle ortaklığa girecek, bu tür adımları atacak. Çünkü istiyoruz ki biz artık dışarıdan kurban bayramlarında, şurada, burada artık hayvan ithali yapmayalım" diye konuştu.

'DIŞA BAĞIMLILIK KADAR TEHLİKELİ'

Gelişmiş ülkelerin, gıda güvenliği ile geleceğini garanti altına almak için olağanüstü çaba harcadığını belirten Erdoğan, "Milletimizin gıda güvenliğini garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye için de bir mili güvenlik meselesi haline gelmiştir. Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak en az savunma sanayisinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir. Kıtaların ve çıkar mücadelelerinin kesiştiği bir bölgede yer alan bizim gibi bir ülke için bu asla göze alınamayacak bir risktir. Tarım politikalarımızı işte bu gerçeklerin üzerine bina ediyoruz. Ülkemiz için güvenlik riski oluşturacak hiçbir adıma şimdiye kadar müsaade etmedik, asla da müsaade etmeyeceğiz. Türk tarımını küresel şirketlerin sadece kar odaklı çalışan çarkı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz. Tarımda milli güvenliğimize özellikle öncelik vermeyen her türlü projeye, dönüşüme, karına, zararına bakmaksızın karşı olduğumuzu altını çizerek ifade etmek istiyorum" dedi.

'DEVLET YALAN SÖYLEMEZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 bütçesinin yüzde 54,5'inin tarımsal desteklere ayrıldığını, önceki yıla göre tarımsal desteklerin yüzde 36,7 oranında artırıldığını belirterek, "Şimdi ana muhalefetin başı çıkıyor, zaman zaman saçma sapan bir şeyler konuşuyor. Buradan şimdi açıklıyorum; bu rakamlar resmi rakamlardır. Gazete kupürlerinden toplanan rakamlar değildir. Devlet yalan söylemez. Devlet gerçeği söyler, ben de bunu söylüyorum. Biz tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sıradayız" diye konuştu.

'TOHUM İHRACATIMIZI 102 BİN TONA YÜKSELTTİK'

"20 yıl önce 'Acaba Avrupa'da, Amerika’da nerede tohum buluruz da biz bunu çiftçimize dağıtırız?' diye koşturup, duruyorduk; şimdi neredeyiz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tohum ihracatımızı 11 kat artırarak 102 bin tona, ihracat rakamımızı ise 152 milyon dolara yükselttik. Bu dönemde alan bazında tarımsal üretimin yerli tohumdan karşılanma oranı ise yüzde 80 oldu. 'Ata Tohumu' projesiyle ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koruma altına alınmasını sağlıyoruz. Dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankasını 250 bin örnek kapasiteyle Ankara'da hizmete açtık. Bugün itibariyle gen bankasında 3 bin 400 türe ait, 121 bin örnek muhafaza altındadır."

'HERKESİN UFKU, DENİZİ KADARDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl terör örgütünün ormanları yaktığını, 11 Kasım'da ise 11 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. Muhalefetin, bu çalışmayı karalamaya çalıştığını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"11 Kasım'da milletin heyecanına ortak olmak, ağaç seferberliğine katkıda bulunmak varken, 'Kasım ayında fidan mı dikilir?' diyerek yapılan işe çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri anlaşılınca da milletten özür dilemek yerine bu sefer de '11 milyon fidanın 9 milyonu kurur' diyerek işi pişkinliğe vurdular. Herkesin ufku, denizi kadardır. Bunların bırakın asırlık, yarım asırlık, çeyrek asırlık projeler üretmeyi, yarına dair hiçbir tasavvurları yok. Ne 2023'e dair bir kanaatleri ne 2053'e dair hayalleri ne de 2071'e dair bir vizyonları var. Milletimiz bu olup bitenlerin hepsini de hafızasına kaydediyor. Vakti saati geldiğinde bunların hepsinin de hesabını milletimiz soracaktır."

'KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜ HAFİFE ALMAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Tarım Orman Şurası'nda alınan kararlardan bazı başlıkları da davetlilerle paylaştı. Erdoğan, arazi toplulaştırma ve sınıflandırma işlemlerinin hızlandırılarak, 10 yıl içinde tamamlanacağını, toprak bilgi sitemine dayalı tarımsal arazi kullanım planları hazırlanacağını, atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için arazi bankacılığı ve birlikte üretim gibi alternatif modellerin devreye alınacağını, miras mevzuatının geliştirilerek, tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getirileceğini söyledi.

Kırmızı et sektöründe, küçükbaş eti tüketiminin özendirileceğini belirten Erdoğan, "Ben o sektörde çalıştım. O sektörde bulunmuş birisi olarak söylüyorum, önemli bu. Kırmızı et sektörünü hafife almayacağız, ürünlerini hafife almayacağız. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta yerli ırkların muhafaza ve ıslahına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Balık işleme sektörünü geliştirerek ihracatın ve yerli tüketimin artırılmasına gayret göstereceğiz" dedi.

1000 KÖYE 1000 TIBBİ AROMATİK BİTKİ BAHÇESİ

Son 1,5 yılda, zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Besilik hayvan için kasım ayıyla beraber yeni ithalat müracaatı almıyoruz. İnşallah bu hassasiyetimizi 2020'de de devam ettireceğiz. Su ürünleri konusunda yeni bir dönemin kapısını açan kanun değişikliği Meclis tarafından kabul edildi. Balık yetiştiricilerine desteklemelerimiz ödendi. Avrupa'nın ve ülkemizin ilk tarıma dayalı İhtisas Organize Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölgesi'ni 16 bin 500 ton kapasiteyle kuruyoruz. Ormancılık faaliyetlerinde çalışan vatandaşlarımızın arazi şartlarında güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde barınmalarını teşvik edeceğiz. Bu amaçla orman çalışanlarının maliyetinin yüzde 20'si hibe, kalanı faizsiz kredi şeklinde olmak üzere prefabrik evler edinmelerini sağlayacağız. Çiftçimize ek gelir temini kapsamında, 1000 köye 1000 tıbbi aromatik bitki bahçesi kurulmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

'ÇAY ÜRETİMİNİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bitkisel üretimin gelecek yıl yüzde 5 artırılarak, yaklaşık 125 milyon tona, sertifikalı tohum üretiminin 1,2 milyon tona, tohum sektörünün pazar büyüklüğünün ise 1,4 milyar dolara çıkarılmasının planlandığını açıkladı. Erdoğan, "Çay üretimini destekleyeceğiz. Bunu Rizeli olduğum için söylemiyorum. Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak. Doğal kaynaklarımızı korumaya devam edeceğiz. Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız. Orman varlığımızı 2020 yılı sonunda 22,9 milyon hektara ulaştıracağız. Baraj sayımızı 841'den 856'ya çıkarmayı ve depolama hacmini 178 milyar metreküpe ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Edirne, Manisa, Rize ve Şanlıurfa'dan gelen kadın çiftçilerle fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI