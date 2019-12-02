Erdoğan Tartışma Yaratan Termik Santral Yasasın Veto Etti

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yasayı uygun bulmadığını ve toplantı sırasında da uzun bir analiz yaptığını söyledi.

TBMM’deki oylamada HDP ve İyi Parti ile birlikte aleyhte oy kullanan Cumhuriyet Halk Partisi, baca gazı filtresi olmayan 15 termik santrale 30 Haziran 2022’ye kadar süre tanıyan yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanması halinde, Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu yapacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresinde ilk kez TBMM’den gelen bir yasada veto yetkisini kullandı. Erdoğan, çevre mevzuatı uyarınca gerekli izinler için termik santrallere 30 ay daha süre tanınmasını öngören tasarıyı veto etti.

AKP Sözcüsü, ‘‘Daha önce 7 yıllık süre verilmişti. Bunun uzatılması devletin insan sağlığını koruma ödeviyle bağdaşmamaktadır. Cumhurbaşkanımız yeniden değerlendirilmesinde fayda görmüştür. Yeni sürenin 2,5 yıla benzer bir süre olmaması gerekiyor. Baca filtrelerinin daha fazla gecikmemesi için Cumhurbaşkanımız ortaya bir irade koymuştur.” dedi.

“İlk veto çevre hassasiyetinin neticesi”

Ömer Çelik, “Devlet her şeyi yüklenecek olsaydı burada bu veto gerçekleşmezdi. Bu ilk vetodur. Bu da bir çevre hassasiyeti neticesinde meydana gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir.” İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’nın veto kararı, yasa öncesi ‘temiz hava’ hakkı kampanyası yapan çevreci örgütler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, kararın, ülkenin havasının, suyunun, toprağının bu santraller tarafından daha fazla kirletilmemesi açısından umut verici olduğunu söyledi.