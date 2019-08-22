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Erdoğan-Tatar ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 22:19 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: (2) - "(Kıbrıs sorununda) Bir anlaşma durumunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör ülke olarak yine tek taraflı müdahale hakkının bulunması gerekmektedir" - "(Türkiye'nin garantörlüğünün modasının geçtiği iddiaları) Kıbrıslı Türkler, bunu asla kabul etmeyeceklerdir. Kıbrıslı Türkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin yine tek taraflı müdahale hakkında ısrarcı olacaklardır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "(Kıbrıs sorununda) Bir anlaşma durumunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör ülke olarak yine tek taraflı müdahale hakkının bulunması gerekmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret için başkentte bulunan Tatar ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Kıbrıs sorunundaki garantörlüğünün önemini vurgulayan Tatar, "Bundan sonra da mutlaka ve mutlaka bir anlaşma durumunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör ülke olarak yine tek taraflı müdahale hakkının bulunması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Tatar, söz konusu soruna ilişkin güncel değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye'nin garantörlüğünün modasının geçtiği ve başka garantörlük mekanizmalarının ortaya çıkarılması" iddialarının Kıbrıslı Türklerce asla kabul edilmeyeceğinin altını çizdi.

Başbakan Tatar, şöyle devam etti:

"Halbuki şu anda oynanan oyun, Avrupa Birliği (AB) oyunu içinde herhangi bir anlaşma boyutuyla, (Türkiye'nin) 'garantörlüğünün modasının geçtiği' iddiasıyla ki, maalesef bunu bizim bazı arkadaşlarımız da zaman zaman seslendirmektedir. 'Garantörlüğün modasının geçmesi' dolayısıyla, başka bir garantörlük mekanizmasıyla Kıbrıs Federal Cumhuriyeti'nin güvenliği veya Kıbrıslı Türklerin haklarının korunması noktasında böyle bir durum ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Kıbrıslı Türkler, bunu asla kabul etmeyeceklerdir. Kıbrıslı Türkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin yine tek taraflı müdahale hakkında ısrarcı olacaklardır."

Türkiye Cumhuriyeti'nde ağırlanmaktan büyük gurur ve şeref duyduklarını dile getiren Tatar, Türkiye'ye her zaman güvendiklerini ve güvenmeye devam edeceklerini vurguladı.

Tatar, "Bizim temennimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bölgede hak ettiği noktaya daha da güçlü olarak devam etmesidir." dedi.

- Türkiye'nin desteğine ihtiyaç

Kıbrıslı Türklerin, Türkiye'nin geldiği aşamada bu kararlılığından ve iddialarından dolayı fevkalede memnun olduğuna dikkati çeken Tatar, KKTC'yi güçlendirmek ve halkına daha fazla refah, menfaat ve müreffeh yaşam sunabilmek için çalışacaklarını belirtti.

Tatar, daha üretken ve fazla rekabet eden bir yapının yanı sıra turizm, tarımsal faaliyetler, hizmet sektörü ve sanayi bölgeleriyle KKTC'nin gayri safi milli hasılasını artırabilmek ve kişi başına milli geliri mevcut seviyeden daha ileriye taşımak için üretken yapının ortaya çıkması gerektiğini de vurguladı.

Türkiye'nin kendilerine verdiği önemli desteklerle bu bahsettiği noktaya ulaşabileceklerine işaret eden Tatar, Ankara'daki davetten çok mutlu ayrıldıklarını kaydetti.

Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk halkının da şükran ve memnuniyetlerini iletti.

(Bitti)

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