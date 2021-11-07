Erdoğan "Tayyip dede" sloganlarını duyunca durdu

Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika, şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını yapmak üzere dün Batman’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küçük çocuklara özel ilgi gösterdi.

ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

Toplu açılış töreninde kurdeleyi küçük çocuklarla kesen Erdoğan, Batman’dan hava alanına gidiş güzergahında yol kenarında ellerindeki bayrakları sallayarak "Tayyip dede" sloganları atan çocuklara da kayıtsız kalmayarak yanlarında durdu. Çocuklara uzun süre yakından el sallayan Erdoğan, bütün çocuklara oyuncak verdi. (İHA)



