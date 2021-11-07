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Erdoğan "Tayyip dede" sloganlarını duyunca durdu

07.11.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün toplu açılış töreni için geldiği Batman’da açılış kurdelesini küçük çocuklarla kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol kenarında bayrak sallayarak ’Tayyip dede’ sloganı atan çocukların yanında uzun süre durarak oyuncak verdi.

Erdoğan "Tayyip dede" sloganlarını duyunca durdu

Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika, şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını yapmak üzere dün Batman’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küçük çocuklara özel ilgi gösterdi.

ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

Toplu açılış töreninde kurdeleyi küçük çocuklarla kesen Erdoğan, Batman’dan hava alanına gidiş güzergahında yol kenarında ellerindeki bayrakları sallayarak "Tayyip dede" sloganları atan çocuklara da kayıtsız kalmayarak yanlarında durdu. Çocuklara uzun süre yakından el sallayan Erdoğan, bütün çocuklara oyuncak verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman Recep Tayyip Erdoğan
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