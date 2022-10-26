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  4. Erdoğan taziye ziyaretinde öğrenmişti, isteği gerçekleşti! "Hem Cumhurbaşkanımızın hem de eşimin istediği oldu"

Erdoğan taziye ziyaretinde öğrenmişti, isteği gerçekleşti! "Hem Cumhurbaşkanımızın hem de eşimin istediği oldu"

26.10.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin hafızasına acı bir hatıra olarak geçen Amasra'daki maden faciasının acıları sürerken yaşamını yitiren madencilerin aileleleri bir yandan yas tutarken diğer yandan yaşama tutunmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patlamanın ardından Amasra'ya giderek aileleri ziyaret etmişti. Erdoğan'ın hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvaz'ın (33) bebeği ile ilgili isteği gerçekleşti.

Erdoğan taziye ziyaretinde öğrenmişti, isteği gerçekleşti! "Hem Cumhurbaşkanımızın hem de eşimin istediği oldu"

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasının ardından bölgeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamada yaşamını yitiren Ayvaz'ın ailesini ziyaret etmiş, ziyaret sırasında Ayvaz'ın eşi Elif Ayvaz'ın hamile olduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine Erdoğan, bebeğe babasının isminin verilmesini istedi. Bebeğini dünyaya getiren Elif Ayvaz, "Hem Cumhurbaşkanımızın hem de eşimin istediği oldu" derken, patlamanın yaşandığı gün eşinin doğum iznine çıkacağı detayı acıları tazeledi.

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TAZİYE ZİYARETİNDE ÖĞRENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim'de meydana gelen grizu faciası sonrası bölgeye geldi. Maden sahasında inceleme yapan Erdoğan, 15 Ekim’de, hayatını kaybeden maden işçilerinden Selçuk Ayvaz'ın Uğurlar köyündeki ailesini de ziyaret etti.

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Erdoğan, Ayvaz'ın annesi Habibe, babası Recep ve kardeşi Suat Ayvaz'a taziyelerini iletti. Bu görüşmede Ayvaz'ın eşinin hamile olduğunu öğrenen Erdoğan, bebeğe babasının adının verilmesini istedi.

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BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Elif Ayvaz, 23 Ekim'de Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 3'üncü çocuğunu dünyaya getirdi. İki gün hastanede kalan Ayvaz, daha sonra 3 kilo 165 gram doğan bebeği ile evine geldi.

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Bebeğe Erdoğan'ın da isteği ile 'Sungur Selçuk' adı verildi.

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PATLAMANIN YAŞADIĞI GÜN DOĞUM İZNİNE ÇIKACAKMIŞ

Televizyondaki haberlerden patlamayı öğrendiğini belirten Elif Ayvaz, "Eşim patlamadan önceki 3 gün raporluydu. Cuma günü raporu bitmişti ve iş yerine gitmişti. Daha sonra kazanın önemli olmadığını söylediler, biz de bekledik" dedi.

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Elif Ayvaz ayrıca patlamanın yaşandığı gün, eşinin doğum iznine çıkacağını söyledi. Elif Ayvaz, eşi Selçuk ile 7 yıl önce evlendiğini, Mustafa (5) ile Asel Meva (3) adlı 2 çocuklarının daha bulunduğunu belirtti.

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"HEM CUMHURBAŞKANIMIZIN HEM EŞİMİN İSTEĞİ OLDU"

Patlamadan sonra doğum yaptığını anlatan Elif Ayvaz, "Eşimin istediği isim, Sungur'du. Cumhurbaşkanı'mız da Selçuk demişti. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de eşimin istediği oldu. 'Sungur Selçuk' ismini verdik. Öbürleri babaları ile vakit geçirdi. Fakat onun babası ile hiçbir hatırası yok. Baba kokusu yok" diyerek gözyaşı döktü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan maden faciası

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