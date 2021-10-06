Erdoğan TBMM'de Kılıçdaroğlu ve Akşener’e Yüklendi

TBMM’de yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte düzenlenen parti grup toplantılarında tansiyon yükseldi. Meclis’teki milletvekillerine seslenen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hem de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yüklendi.

Cumhurbaşkanı’nın konuşması sırasında CHP’nin HDP ile yaptığı görüşmeler ile Akşener’in 28 Şubat Süreci’nde içişleri bakanlığı görevindeyken gazeteci Mehmet Ali Birand’a verdiği röportajı içeren videolar yayınlandı.

‘‘Tarih, Cumhuriyet’in en eski partisini, HDP gibi bir terör örgütü kuklasının emrine verenlerden hesap soracaktır’’

MHP ve AKP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı olarak ‘‘Türkiye’nin ilk sivil anayasasını hazırlama teklifinde samimi olduklarını, diğer partilerinin de kendi hazırlıklarını kamuoyuyla paylaşmaları gerektiğini, ancak uzlaşma olmaması halinde seçim sonrasında kendi tekliflerini anayasallaştırmak için çalışacaklarını dile getiren vurgulayan Cumhurbaşkanı, ana muhalefetteki CHP ve lideri Kılıçdaroğlu’nu, HDP’nin kuklası gibi davranmakla suçladı.

Erdoğan, ‘‘Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor, ‘Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz’ diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İlk dört maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir? Anayasa'nın ilk dört maddesini değiştirme fikri, eğer bu CHP'nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. Biliyorsunuz bugün 6-8 Ekim olaylarının 7’nci yıldönümü. Kılıçdaroğlu, hesabı sormak yerine bunlara arka çıkmıştır. Bu partinin yerli de milli de olmayan politikalarını milletimize her fırsatta tekrar tekrar anlatacağız. Tarih, CHP gibi Cumhuriyet’in en eski partisini, HDP gibi bir terör örgütü kuklasının emrine verenlerden elbette hesap soracaktır’’ dedi.

Kılıçdaroğlu: ‘‘Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır’’

Erdoğan’ın, ‘‘Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın, böyle bir iftirayı AK Parti'ye atamazsın’’ dediği CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı’nın kendisi ve partisi hakkındaki sert sözlerine vakit kaybetmeden sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, ‘‘AK Parti’nin ileri gelenleri ‘anayasa’nın ilk dört maddesinin değişmesini’ talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen’’ dedi.

AKP’li Eski TBMM Başkanı: ‘‘Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır, kısa ve öz olmalı’’

Kılıçdaroğlu’nın Anayasa’nın ilk dört maddesinin değişmesi talebinde bulunanlar arasında işaret ettiği ‘‘AK Parti’nin ileri gelenleri’’nden biri eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman’dı.

İstanbul Çemberlitaş’taki Birlik Vakfı’nda geçen hafta sonu bir konferans veren Eski TBMM Başkanı, ‘‘Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir. Millet kendini idare etmek için bir araya geliyor da bir karar veriyorsa demokrasinin gereğini yerine getirmek lazımdır. Parlamenter sistem demokrasiyle bağdaşmaz. Çünkü demokrasilerde 3 temel kurum birbirinden ayrıdır. Yasama, yürütme, yargı birbirine bağlı değildir. Hepsi ayrı güçlerdir. Türkiye hakikaten hukuk devleti normlarına uygun, ufku açık, teferruata girmeyen, kısa, öz bir anayasa yapmalıdır’’ dedi.

Laiklik ilkesinin dünyada sadece beş anayasada yer aldığının altını çizen İsmail Kahraman ‘‘dindar bir anayasa’’ yapılmasını da istedi.

Erdoğan’dan Akşener’e: ‘‘Gizli ortak HDP, bu hanımefendiyi veto etmiştir, başbakanlığa adaylığı trajikomik’’

Erdoğan’ın konuşmasında 28 Şubat döneminde içişleri bakanlığı yaptığı dönemdeki sözlerini de hatırlatarak geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa aday olduğunu söyleyip, seçim sonrası cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçeceklerini duyuran İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de hedef aldı.

Erdoğan, ‘‘CHP'nin başını çektiği ittifakın diğer ortağı olan parti ve başındaki hanımefendi var. İyi Parti'nin kendi konumunu koruma çabası artık sürdürülebilir değildir. Başbakanlığa talip olması da trajikomik görüntüyle ilgili değildir. HDP kanadı, hanımefendinin başbakanlığını kabul etmeyeceğini zaten söylemiştir. HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır. Allah kimseyi böyle bir konuma düşürmesin. Mücadeleyi milletin önünde yapmak yerine kapalı kapılar ardından yürütmek zorunda kalanların akıbeti işte böyle olur. Gerçi çıkıp şimdi buna da itiraz edecekler. Bir yanda HDP'nin sufleleri ile siyaset yapan bir partinin genel başkanı. Bu hanımefendinin ‘28 Şubat kararlarına imza attım, hepsine de gönülden inanıyorum’ sözünü de unutmadık. İnsanda ilke ve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu ağzından saçmaktan geri kalmaz’’ dedi.

Akşener’den Erdoğan’a: ‘‘Bizim dedikodularla, iftiralarla, gıybetle kaybedecek vaktimiz yok’’

İyi Parti Genel Başkanı ise Erdoğan’ın kendisi hakkındaki ‘‘HDP'nin sufleleri ile siyaset yapan bir partinin genel başkanı’’ sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu gibi sosyal medyadan değil gazeteci Murat Yetkin’e yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Akşener, kendisi hakkında ‘‘Bizim dedikodularla, iftiralarla, gıybetle kaybedecek vaktimiz yok. Vatandaş bizden çözüm bekliyor. Biz de vatandaşla iç içe olmaya, onların dertlerini dinlemeye devam edeceğiz. Erdoğan A Haber izlemeye devam etsin. Seçim sonuçlarını da A Haber ekranlarından izler artık. Dedikodularla kaybedecek vaktimiz yok’’ diye konuştu.

