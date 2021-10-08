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Erdoğan TCMB Başkanı'na Güvenini Kaybediyor Mu?

08.10.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reuters Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 ay önce göreve getirdiği Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla arasında iletişim sorunlarının olduğunu ve Erdoğan’ın Kavcıoğlu’na güvenini kaybetmeye başladığını iddia etti

Reuters Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 ay önce göreve getirdiği Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla arasında iletişim sorunlarının olduğunu ve Erdoğan’ın Kavcıoğlu’na güvenini kaybetmeye başladığını iddia etti.

Habere göre konuyla ilgili ajansa değerlendirmede bulunan 3 farklı kaynak, TCMB Başkanı Kavcıoğlu’yla, Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki iletişimin son haftalarda iyiden iyiye azaldığını söylediler. Ajans haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan son 2,5 yılda 3 kez Merkez Bankası Başkanı değiştirdiğini hatırlatarak bu başkanların döneminde yaşananları da hatırlattı.

Söz konusu haber Türkiye’de piyasalar üzerinde olumsuz etki yarattı. Haberin ardından Türk lirası Amerikan doları karşısında değer kaybetti ve Dolar/TL kuru 8,97’ye yükseldi.

Altun yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla haberi yalanladı. Altun mesajında ““Yalan haber”i sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de YALAN” ifadelerini kullandı.

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