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  4. Erdoğan tedavisini üstlendi; Taha'nın tedavisi başladı

Erdoğan tedavisini üstlendi; Taha'nın tedavisi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği, göz sinirleri üzerinde ortaya çıkan tümör nedeniyle sol gözünün görme özelliğini kaybeden 6 yaşındaki Taha Sis'in tedavisine başlandı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği, göz sinirleri üzerinde ortaya çıkan tümör nedeniyle sol gözünün görme özelliğini kaybeden 6 yaşındaki Taha Sis'in tedavisine başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da göz sinirleri üzerinde ortaya çıkan tümör nedeniyle sol gözünün görme özelliğini kaybeden 6 yaşındaki Taha Sis'in tedavisini üstlendi. Taha Sis, annesi Azine ve babası Rıfat ile birlikte İstanbul'a geldi. Minik Taha'nın tedavisi için Yeditepe Üniversitesi Koşoyulu Hastanesi'ne getirilerek ilk kontrolleri yapıldı.
Hastane çıkışında konuşan Anne Azine Sis, “Çocuğumuzu getirdik buraya. Ama şu anda ameliyat olmuyor. Çünkü tümör çok büyük. Olduğu yer çok riskli. Kemoterapi görecek, ondan sonra inşallah Uğur Bey ameliyatını yapacak. Hastane bizle çok ilgilendi. Muayene ve ilk tetkiklerini yaptılar. Çocuğun gözlerine zarar vermek istemiyoruz dediler. Şu anda diğer göze de zarar veriyor. Onda da hafif bozukluklar olmaya başlamış. Tümörü küçülteceğiz, ondan sonra ameliyatla sağlıklı bir şeklide çıkaracağız dediler. Gözetim altında tutulacak, 3 ay boyunca kemoterapi alacak. Tümörün küçülme hızına bakılacak. Elazığ'a gideceğiz. Yine geliş gidişlerimiz olabilir muayenelerimiz için" diye konuştu.

TAHA İÇİN HER ŞEYİ SEFERBER ETTİ
Anne Sis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ettiğini söyleyerek “Sayın Cumhurbaşkanımız bugün de tekrar aradılar. Allah razı olsun. Aradı, ilgilendi. Bugün de buradaki hastaneyi, oradaki hastaneleri hepsini seferber etti. Çok teşekkür ediyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Taha için bütün imkanlarını kullandı. İnşallah Taha da iyi olacak" diye konuştu.

TEDAVİ SÜRECİMİZ BAŞLADI
Baba Rıfat Sis, “hastanede bizle çok ilgilendiler. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Tedavi süreci başladı. Öncelikle kemoterapi alacak. Sonra emar çekilecek ona göre ameliyat uygun olursa ameliyat yapılacak. Tahliller ve kontroller yapıldı." şeklinde konuştu.
Küçük Taha da, "Recep dedeye çok teşekkür ederim. Onu çok seviyorum" dedi.

(FOTOĞRAF)

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