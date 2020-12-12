Erdoğan: Tedbirlerle salgının hızını kestik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayata gerçidiğimiz tedbirlerle salgını hızını kestik" diye konuşurken. Vaka ve ağır hasta sayısının hedefin altına düşmesiyle kısıtlamaların peyderpey kaldırılacağını belirtti. Erdoğan ayrıca, kiralarla ilgili bir düzenleme yapacaklarını da söyledi

Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne bağlantıyla katılan Erdoğan, koronavirüs salgınının dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkilediği bir dönemde ne sağlık ne de yatırımlardan taviz verdiklerini söyledi.

Tedbirlerle salgının artış hızının kesildiğini vurgulayan Erdoğan "İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız. Bunun için 83 milyon hep birlikte TMM diye kısalttığımız temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyulması gerekiyor." dedi.

"Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her türlü tedbiri aldıklarını, her desteği sağladıklarını" belirten Erdoğan "Sosyal koruma kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği ve hane bazlı sosyal destek programı başlığı altında 45 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak milletimizin emrine sunduk. Böylece hiçbir vatandaşımızın işsiz ve aşsız kalmamasını temin etmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.