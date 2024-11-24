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  4. Erdoğan telefonda mesajını iletti! Putin ile görüşme sonrası açıklama geldi

Erdoğan telefonda mesajını iletti! Putin ile görüşme sonrası açıklama geldi

24.11.2024 16:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri, ile bölgesel ve küresel konular ele alınırken Erdoğan bölgedeki gerilimin sonlanması yönünde mesajlar verdi.

Erdoğan telefonda mesajını iletti! Putin ile görüşme sonrası açıklama geldi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirtti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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