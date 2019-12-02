Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin açıklamasında, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayla ilgili, "Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği yasa, Anayasa'nın 89 ve 104'üncü maddeleri uyarınca bir kez daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geri gönderildi.

Söz konusu madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 21 Kasım 2019 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla kabul edilmişti. Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi içerisinde yer alan 50'nci madde ile kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatına uyum süresinin 31 Aralık 2019'dan 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılması öngörülmüştü.

10 santralin kapanma tehlikesi gerekçe gösterilmişti

TBMM Bütçe Komisyonu Tutanağı’nda söz konusu 50'nci maddenin kanun teklifine eklenmesinin gerekçesi, çevre mevzuatına uymayan 10 santralin çevre yatırımlarını tamamlamadığı için kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olması. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan şu anda çevre mevzuatına uymayan santral sayısının 13 olduğunu açıklamış ve bunların sadece üçünün geçici faaliyet belgesi olduğunu söylemişti. Söz konusu santrallerin Türkiye'nin elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 17-18'ini karşıladığını aktaran Tancan, bu nedenle ilave bir süre verilmesi gerektiğini belirtmişti.