Erdoğan: "Terör gibi bir meselede dahi 'iyi terörist-kötü terörist' ayrımına gitmekten çekinmediler. Suriyeli, Afganlı, Iraklı mültecilerden esirgedikleri şefkat ve merhameti, FETÖ'cü alçaklara, YPG'li katillere göstermekten hicap duymadılar."
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13.03.2019 21:54 | Son Güncelleme
Erdoğan: "Terör gibi bir meselede dahi 'iyi terörist-kötü terörist' ayrımına gitmekten çekinmediler. Suriyeli, Afganlı, Iraklı mültecilerden esirgedikleri şefkat ve merhameti, FETÖ'cü alçaklara, YPG'li katillere göstermekten hicap duymadılar."
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