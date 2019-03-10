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Erdoğan: "Terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 18:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "YPG bize saldırmaz diyen CHP’nin başındaki gafile rağmen Suriye’nin kuzeyinde terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen mitingde, bundan 2 hafta önce Antakya’ya geldiğini hatırlatarak, "Muhteşem bir miting gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "YPG bize saldırmaz diyen CHP’nin başındaki gafile rağmen Suriye’nin kuzeyinde terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen mitingde, bundan 2 hafta önce Antakya’ya geldiğini hatırlatarak, "Muhteşem bir miting gerçekleştirdik. Bugün de İskenderun’dayız. Rabbim bizi bölmek isteyenlere fırsat vermesin. Çünkü bu ülke geçmişte kardeş kavgasından çok çekti. Bu millet binlerce evladını daha ömrünün baharında şiddete, teröre sokak olaylarına kurban verdi. Sağ-sol denilerek, Türk-Kürt, Alevi-Sünni denilerek milletimiz birbirine düşman edildi. Kimlik farklılıklarımız kaşınarak bu topraklara fitne tohumları ekilmeye çalışıldı. Son 17 yılda milletimiz birlik ve beraberliğine sahip çıkarak her türlü provokasyona karşı çıktı. Reyhanlı saldırısıyla Hatay’ı karıştırmak isteyenler hedefine ulaşamadı. İnsanımızın basireti karşısında hepsi dağılıp gitti. Milletimiz 15 Temmuz gecesinde gereken dersi demokrasisine sahip çıkarak kardeşliğinin üzerine gölge düşürmedi. Şu andaki birlikteliğiniz şimdiden 31 Mart’ın ne olacağını gösteriyor. 31 Mart’a hazır mıyız?" diye konuştu.
Devlet adamları olarak kutuplaştırma siyasetine izin vermediklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Cumhuriyet mitinglerinde ordu göreve diyenlere fırsat tanımadık. 17-25 Aralık’ta hükümetimize saldıran alçaklara 15 Temmuz’da bağımsızlığımıza hamle yapan FETÖ’cülere fırsat vermedik. Reyhanlı’da 52 vatandaşımızı şehit eden katilleri Suriye’de saklandıkları deliklerinde bulduk. Şimdi mahkemelerimiz döktükleri her damla kanın hesabını alçaklardan tek tek soruyor. Artık Türkiye’de kimsenin işlediği suç kimsenin yanına kar kalmıyor. Sadece Reyhanlı katillerini değil FETÖ’cü alçakları da buluyor yargıya teslim ediyoruz. Pensilvanya’daki şarlatanın parmağında oynattığı kuklalarına rağmen bu ülkede adaleti muhakkak tecelli ettiriyoruz. Suriye’den Irak’a kadar ülkemize yönelik her türlü oyunu hem masada hem sahada bozacağız. YPG bize saldırmaz diyen CHP’nin başındaki gafile rağmen Suriye’nin kuzeyinde terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz. Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD’nin avukatlığını yapan CHP’nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güveni bölgeyi oluşturacağız."
31 Mart’ın sadece bir belediye değil beka seçimi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 yıl boyunca FETÖ’yü besleyip büyütüp üstümüze salanlar 31 Mart’ı bekliyor. Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki enerji pastasından uzak tutmak isteyenler 31 Mart’ı bekliyor. Güneyimizde terör devleti kurmak isteyenler 31 Mart’ı bekliyor. Ağustos ayında kur, faiz, enflasyon silahını çekenler 31 Mart’ı bekliyor. Cudi’de, Gabar’da, Kandil’de inlerini başlarına geçirdiklerimiz 31 Mart’ı bekliyor. Bütün umutlarını Türkiye’nin ekonomik askeri siyasi diplomatik olarak tökezlemesine bağlayanlar dört gözle 31 Mart’ı bekliyor. Birincilik yetmez belediyeler yetmez Cumhur İttifakı olarak Hatay’ın tüm ilçelerinde tarih yazmamız gerekiyor. Çok çalışacağız. Zillet ittifakının eş başkanlarının 31 Martı önemsizleştirmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. 31 Mart sabahı hep birlikte sandıklara gidiyor muyuz? Aman ha gelmeyenleri de alın gelin. 17 yılın en yüksek katılım oranına ulaşarak Türk demokrasisine leke sürmeye çalışanlara 82 milyon olarak hadlerini bildireceğiz. Mısır’da 9 genci idam ettiler. Batının sesi çıktı mı? Çıkmadı. Kahire’de ne yazık ki katil Sisi’yle bir araya geldiler mi? Geldiler. Darbecilerin elini sıkmak için sıraya girenlere gelin 31 Mart’ta sandıkta ders verelim. Fatih’in emaneti İstanbul’da ezanı ıslıklayan nursuzlara, cuma selasına saygısızlık edenlere, sandıkta esaslı bir Osmanlı tokadı vurmaya hazır mıyız?" diye konuştu.

Erdoğan: "Terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" (1)

Erdoğan: "Terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" (1)

Erdoğan: "Terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" (1)

Erdoğan: "Terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" (1)

Erdoğan: "Terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" (1)

Erdoğan: "Terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" (1)

Erdoğan: "Terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" (1)

Erdoğan: "Terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" (1)

Erdoğan: "Terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" (1)

Erdoğan: "Terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" (1)

Erdoğan: "Terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" (1)

Erdoğan: "Terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" (1)

Erdoğan: "Terör koridoru oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" (1)

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