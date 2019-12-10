Erdoğan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2000 doğumlu olan ve 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Cafer Ceylan'ın annesi Hatice Ceylan ve babası Abdülkadir Ceylan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptığı eyleme de katılan Hatice Ceylan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşme sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

Anne Ceylan'ın "Allah razı olsun, devletimizi inşallah başımızdan eksik etmesin, Rabbim polisimize, askerimize yardımcı olsun inşallah, güç, kuvvet versin." ifadeleri üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amin, gerek Süleyman Bey'den gerek bütün polis kardeşlerimizden, asker kardeşlerimizden Allah razı olsun. Eninde sonunda hamdolsun evladınıza inşallah kavuşuyorsunuz. Allah mutluluğunuzu da daim eylesin inşallah." karşılığını verdi.