Erdoğan: 'Terör Örgütü Uzantılarını Belediyelere Taşıyorlar'

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken iktidar ve muhalefet partileri arasındaki polemik de sertleşiyor. Bugün mitinglere ara vererek Ankara’da ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13,5 milyon kişi tarafından takip edilen Twitter hesabından yaptığı paylaşım tartışma yarattı. “Bugün Türkiye’de iki ittifak karşı karşıyadır” diyen Erdoğan, AKP ve MHP’nin kurduğu ‘Cumhur İttifakı’nın karşısında ‘Zillet İttifakı’ olduğunu söyledi. Erdoğan: “Zillet İttifakı’nın amacı terör örgütlerinin uzantılarını belediye meclislerine taşımak” Cumhurbaşkanı, partisinin içinde olduğu Cumhur İttifakı’nı “15 Temmuz gecesi sokaklarda meydanlarda kurulmuştur, milletin emrindedir, zalimlerin karşısında mazlumun yanındadır, pazara kadar değil mezara kadardır, hak ve hakikatin savunucusudur” sözleriyle tarif etti. Aynı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi “Millet İttifakı” yerine uzun süredir “aşağılanma” ya da “hor görülme” anlamına gelen “Zillet” İttifakı demeyi tercih eden Erdoğan’ın CHP ve İyi Parti’nin kurduğu ittifakı, “ Gizli pazarlıkların ve siyasi mühendisliklerin çıkar hesaplarının ürünüdür, Kandil’in ve Pensilvanya’nın güdümündedir, kirli ilişkiler bitene, çıkarlar çatışıncaya kadardır, amacı terör örgütlerinin uzantılarını belediye meclislerine ve bürokrasisine taşımaktır” demesi ise adı geçen partilerin tepkisini çekti.

Akşener: “Cumhurbaşkanı milletin yarısına hakaret etti, bu ayıptır” Cumhurbaşkanı’nın bu sözlerine ilk yanıt, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi. Partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Akşener, seçim dönemlerinde doğası gereği siyasetin ve siyasetçinin dilinin sertleşmesinin normal olduğunu söylemekle birlikte millete saygının bir koşulu olarak bunun da bir sınırı olması gerektiğini ifade etti. Akşener, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın, bugün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla, milletimizin yarısına hakareti kabul edilebilir bir davranış değildir. Türk devlet geleneğinden biliriz ki; Cumhurbaşkanı milletine hakaret etmez. Bu ayıptır, yanlıştır. Ancak, bu dilin ve üslubun nedenini biliyoruz. Bu dil, kirli bir ittifakı aklama çabasıdır. Beka gibi önemli bir gerekçeyle, asla izah edemeyecekleri bir ittifakı, izah etme çabasıdır. ”Birbirlerine bu kadar ağır hakaret etmiş iki siyasetçiyi (Erdoğan ve Bahçeli) bir araya getiren nedir?” Onları buluşturan, ülkenin ve milletin değil, koltuklarının bekasıdır” dedi.