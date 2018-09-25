Erdoğan: ‘Terör Örgütünü Silahla Donatanlar Bunun Acısını Mutlaka Çekecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün başlayan Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu’na hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye ABD Başkanı Donald Trump’ın ardından çıktı. Genel Kurul’un bekleme salonunda karşılaşan Erdoğan ve Trump kısa bir süre sohbet etti. Erdoğan’ın konuşması, 26 dakika sürdü. Erdoğan, Birleşmiş Milletler’de reform çağrısı yaptı. ABD’yi terör örgütlerine yardım etmekle suçladı.
‘BM’de reform yapılmalı’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in 73 yıllık geçmişinde hiç de küçümsenemeyecek başarılar elde ettiğini belirterek, ancak zaman içinde BM’nin insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığını kaydetti.
Güvenlik Konseyi’nin yapısını eleştiren Erdoğan, “BM Güvenlik Konseyi yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür. BM Güvenlik Konseyi, veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür. BM’nin yapısı ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmelidir. Burada 194 ülkeden temsilciler var neden bu ülkelerde Güvenlik Konseyi’nde yer almasın. Dünyanın geleceği için çok önemli gördüğüm bu kurumun değişmesi lazım. Dünya 5'ten büyüktür derken insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz” diye konuştu.
‘BM’yi insanlığın adalet beklentisinin sözcüsü haline getirelim’
Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti,”BM vasıtası ile yapılacak çok işler olduğunu görüyoruz. Dünyanın düzenini sağlayacak olan adalettir. Huzurlu ve güvenli gelecek için adaletin tesisine mecburuz. Dünyada 821 milyon insan çoğu gece aç yatıyorsa burada bir sorun var demektir. Afrika’da doğan bir çocuğun ölme ihtimali bu şehirde doğan bir çocuktan dokuz kat daha fazla. Gelin ezilene kalkan olan bir küresel yönetim sistemi kuralım. Türkiye adil bir dünya için çaba gösteriyor. Gelin bu dünyada her şeyin yerli yerine konulmasını sağlamak için BM'yi insanlığın adalet beklentisinin sözcüsü ve uygulayıcısı haline getirelim" dedi.
Suriyeli mülteciler ve Filistin
Türkiye’nin Suriyeli mültecileri en fazla barındıran ülke olduğunu kaydeden Erdoğan, “Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya kapısını açtı. Suriyelilere yaptığımız yardım miktarı 32 milyar doları buldu. Suriyeli sığınmacılar için dışardan aldığımız 600 milyon dolar. AB’den fiilen verilen miktar ise 1,7 milyar Euro. Ekonomik olarak dünyada 17. Sırada olmamıza rağmen yardımlar konusunda ilk sıradayız. Sığınmacılar için daha esnek şartlar daha fazla destek verilmesini bekliyoruz. Avrupa başta olmak üzere dünyanın büyük bir mülteci akınına uğramasının önüne geçen Türkiye'ye daha fazla destek verilmesini bekliyoruz. Açlıkla boğuşan Somali sınırlarımızdan uzak olmasına rağmen yardım ediyoruz. Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların, onlara yapılan yardımları kısma gayretleri, sadece zalimlerin cesaretini artırmaktadır. Tüm dünya arkasını dönse bile biz, mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.
ABD’ye PYD YPG FETÖ eleştirisi
Suriye konusunda görüşlerini dile getiren Erdoğan ABD’yi de terör örgütlerine destek vermekle suçladı, “Rusya ile birlikte imzaladığımız Soçi mutabakatıyla Suriye Rejiminin kanlı saldırılarının önüne geçtik. 3,5 milyon sivilin yaşadığı İdlib ‘Çatışmasızlık Bölgesine’ yönelik kanlı saldırılarının önüne geçtik. Hedefimiz Münbiç’ten başlayarak tüm Suriye sınırımızı tamamında, Irak sınırına kadar tüm teröristlerden temizlemek. Cerablus ve Rai bölgelerini DEAŞ'tan, Afrin bölgesini PKK, PYD, YPG terör örgütünden temizleyerek dört bin kilometrekarelik bir alanı milyonlarca Suriyeli için güvenli ve huzurlu bir yer haline getirdik. Buradan tüm tarafları Suriye'de adil ve sürdürülebilir siyasi çözüm için destek olmaya davet ediyorum. Teröristleri silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir. Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır ve binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir. Bir yandan terör örgütlerini desteklemek bir yandan kapıları mültecilere kapatmak bunun tüm yükünü de Türkiye gibi bir kaç ülkeye yüklemek kimsenin geleceğini daha güvenli daha müreffeh yapmaz" dedi.
‘FETÖ devlet bütçesinden yılda 763 milyon alıyor’
Erdoğan, bazı terör örgütlerinin güçlerini silahlardan almadığını ve daha karmaşık olduğunu belirterek "Ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe girişimine kalkışıp 251 vatandaşımızı şehit eden, 2193 vatandaşımızı yaralayan FETÖ böyle bir terör örgütü. Peki bunun başı nerede? Amerika’da Pensilvanya'dadır. 400 dönümlük arazide yaşamakta, buradan dünyanın 160 ülkesine terör ihraç etmektedir. Son 5 yılda milletimizin desteğiyle yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde, FETÖ'yü ülkemizde büyük ölçüde tasfiye ettik. Türkiye'nin ikazlarına kulak veren, tecrübelerinden ders alan ülkeler, birer birer bu örgütü deşifre ediyor ve topraklarından kovuyor. FETÖ'nün, Amerika'nın 27 eyaletinde, sadece charter okullar aracılığıyla devlet bütçesinden yılda aldığı para 763 milyon dolardır. Buradan tüm dünya ülkelerini, FETÖ terör örgütüne karşı dikkatli olmaya ve harekete geçmeye davet ediyorum. Bunun başı şu anda ABD'de, bunun başı neredir bunun başı Amerika’da Pennsylvania’dadır. Buradan canım yandığı için tüm ülkeleri FETÖ terör örgütü konusunda uyarıyorum” dedi
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