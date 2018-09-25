Erdoğan: ‘Terör Örgütünü Silahla Donatanlar Bunun Acısını Mutlaka Çekecek’

Güvenlik Konseyi’nin yapısını eleştiren Erdoğan, “BM Güvenlik Konseyi yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür. BM Güvenlik Konseyi, veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür. BM’nin yapısı ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmelidir. Burada 194 ülkeden temsilciler var neden bu ülkelerde Güvenlik Konseyi’nde yer almasın. Dünyanın geleceği için çok önemli gördüğüm bu kurumun değişmesi lazım. Dünya 5'ten büyüktür derken insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz” diye konuştu.

‘BM’yi insanlığın adalet beklentisinin sözcüsü haline getirelim’

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti,”BM vasıtası ile yapılacak çok işler olduğunu görüyoruz. Dünyanın düzenini sağlayacak olan adalettir. Huzurlu ve güvenli gelecek için adaletin tesisine mecburuz. Dünyada 821 milyon insan çoğu gece aç yatıyorsa burada bir sorun var demektir. Afrika’da doğan bir çocuğun ölme ihtimali bu şehirde doğan bir çocuktan dokuz kat daha fazla. Gelin ezilene kalkan olan bir küresel yönetim sistemi kuralım. Türkiye adil bir dünya için çaba gösteriyor. Gelin bu dünyada her şeyin yerli yerine konulmasını sağlamak için BM'yi insanlığın adalet beklentisinin sözcüsü ve uygulayıcısı haline getirelim" dedi.

Suriyeli mülteciler ve Filistin

Türkiye’nin Suriyeli mültecileri en fazla barındıran ülke olduğunu kaydeden Erdoğan, “Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya kapısını açtı. Suriyelilere yaptığımız yardım miktarı 32 milyar doları buldu. Suriyeli sığınmacılar için dışardan aldığımız 600 milyon dolar. AB’den fiilen verilen miktar ise 1,7 milyar Euro. Ekonomik olarak dünyada 17. Sırada olmamıza rağmen yardımlar konusunda ilk sıradayız. Sığınmacılar için daha esnek şartlar daha fazla destek verilmesini bekliyoruz. Avrupa başta olmak üzere dünyanın büyük bir mülteci akınına uğramasının önüne geçen Türkiye'ye daha fazla destek verilmesini bekliyoruz. Açlıkla boğuşan Somali sınırlarımızdan uzak olmasına rağmen yardım ediyoruz. Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların, onlara yapılan yardımları kısma gayretleri, sadece zalimlerin cesaretini artırmaktadır. Tüm dünya arkasını dönse bile biz, mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.