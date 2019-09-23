Erdoğan: ‘Teröristleri Silaha Boğanların Dökülen Kanda Payı Var’ 

Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına başladı. Erdoğan sabah saatlerinde Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile görüştü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Erdoğan, daha sonra Doğu-Batı Enstitüsü'nün, Essex House New York Otel'de düzenlediği yuvarlak masa toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini de kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi. Hilton Midtown Oteli’nde Amerika’daki Müslüman kuruluşlarının temsilcilerini kabul eden Erdoğan, yurtdışı Başkanlığı ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) düzenlediği toplantıda bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında terör örgütlerini ve destekçilerini hedef alarak, “Terör örgütlerine kendi çıkarları için silah sağlayanların, koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz” dedi

“Müslümanlar’ın kalplerinin rotası aynı” Salondaki Türk ve Müslüman katılımcılara seslenen Erdoğan, 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika’da oldukça sıkıntılı bir dönem geçiren Amerikalı Müslümanlar’ın yıllar sonra daha da örgütlü bir hale geldiğini belirterek, "Amerikan İslam toplumunun giderek daha örgütlü hale geldiğini, işbirliği içinde hareket etmeye özen gösterdiğini müşahede ediyorum. Kongre üyelerinin arasında da Müslümanlar’ı daha görünür ve etkin şekilde temsil yolunda attıkları adımları memnuniyetle karşılıyorum” dedi. Müslümanları’n kalplerinin rotasının aynı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bizler birbirini Allah için seven burada sırf Allah'ın rızası için toplanan insanlarız. Rengimiz, dilimiz, kültürümüz ayrı da olsa bizler aynı dine inanan, aynı Peygambere, aynı mukaddes kitaba tabi olan bir topluluğuz. Pasaportlarımız, ülkelerimiz ayrı olsa da yönümüz bir, kıblemiz birdir. Çünkü bizler 1,7 milyarlık İslam ümmetinin parçalarıyız. Aramızdaki farklılıklar asla kardeşliğimize, muhabbetimize mani değildir’’ dedi.

“Terör örgütlerini silaha boğanların dökülen kanda payı var” Erdoğan, Müslümanlar’ın birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman neleri başarabildiklerine şahit olduklarını belirterek, “Batı toplumlarında Müslümanlar’a karşı ön yargıların zemin kazandığını görüyoruz. Bazı terör örgütleri üzerinden özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor. Terör örgütlerinin kendi çıkarları için silah sağlayanların, koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz. El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz." dedi. “TURKEN Vakfı’nın Manhattan’daki binası seneye hizmete girecek” Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı geleneksel yemeği programında yaptığı konuşmada ise Manhattan’da vakfa ait inşa edilen binanın 2020 yılı sonunda biteceğini, 200 kadar Türk ve yabancı öğrencinin bu yurttan istifa edeceğini söyledi.

Erdoğan, New York’taki 171 metre yüksekliğindeki yeni Türkevi binasının da 2021 yılında bitirileceğinin açıklandığını, ancak bu tarihi de 2020 yılının sonuna yetiştirmek için yüklenici firmalarla görüşeceklerini kaydetti. Erdoğan, önümüzdeki dönem için İstanbul AK Parti Milletvekili Volkan Bozkır’ın BM Genel Kurul Başkanlığı için aday gösterildiğini de sözlerine ekledi. “Gülen’in iadesi için Amerika’da yoğun diplomasimiz sürüyor” Erdoğan, Fethullah Gülen’in iadesi için de Amerika’da yoğun diplomasiyi sürdürdüklerini belirterek, “15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayan bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız. Pennsylvania'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katiller ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız. Örgüt elebaşı ile diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın yoğun diplomasisi Amerika'da devam ediyor.15 Temmuz gecesi kendi milletine bomba yağdıran mankurtlar gibi aklınızı ve kalbinizi birilerine asla kiraya vermeyin." dedi.