HABER

Erdoğan, Tirsan Kardan Fabrikasının açılışını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 20:05 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Bu yıl itibarıyla yaklaşık yıllık 80 milyon dolar ihracatı olan Tirsan Kardan, inanıyorum ki artık üç haneli rakamlara çıkıp 100, 150, 200 milyon, 250-300 milyon buralara tırmanacaktır" - "Sadece ihracat değil tabii ülkemizin içinde otomotiv sektörü ileri derecede gelişiyor, savunma sanayi ileri derecede gelişiyor ve bizim de gerek başbakanlığım dönemimde, gerek yeni yönetim sistemine geçtikten sonra da araştırma geliştirmeye verdiğimiz desteklerle hedefimiz bugünleri yakalamaktı"

MANİSA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl itibarıyla yaklaşık yıllık 80 milyon dolar ihracatı olan Tirsan Kardan, inanıyorum ki artık üç haneli rakamlara çıkıp 100, 150, 200 milyon, 250-300 milyon buralara tırmanacaktır." dedi.

Erdoğan, Manisa'da kurulan Tirsan Kardan Fabrikasının açılış törenine katıldı.

Tirsan Kardan'ın sıradan bir eser olmadığını belirten Erdoğan, "Bunlar yıllar yılı özlemini duyduğumuz, hatta ağır sanayi diye ifade ettiğimiz adımların en önemli altyapısını teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Şaft parçasının bir otomobilin olmazsa olmazı olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçmişte ben İstanbul'un Kasımpaşasından Perşembe Pazarı'nın hemen yanı başında orada şaft üretimi yaparlardı. Tabii artık teknoloji bu kadar ileri değil, daha uzun şaftlardı ve şaftın bütün torna tesviye işlerini yaparken ufacık dükkan. Kapın dışında bir ucu, diğer ucu tornada. Burada böyle bir sorun yok. Burada en ileri teknolojinin şu anda makinelerini gördüm, görüyorum. Bu yıl itibarıyla yaklaşık yıllık 80 milyon dolar ihracatı olan Tirsan Kardan inanıyorum ki artık 3 haneli rakamlara çıkıp 100, 150, 200 milyon, 250-300 milyon buralara tırmanacaktır. Sadece ihracat değil tabii ülkemizin içinde otomotiv sektörü ileri derecede gelişiyor, savunma sanayi ileri derecede gelişiyor ve bizim de gerek başbakanlığım dönemimde, gerek yeni yönetim sistemine geçtikten sonra da araştırma geliştirmeye verdiğimiz desteklerle hedefimiz bugünleri yakalamaktı. Allah'a hamdolsun bugünleri de özel sektörümüzle bütünleşmek suretiyle yakaladığımızı görüyorum."

- 830 kişiye istihdam sağlıyor

Bunun heyecanı ve coşkusu içerisinde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda fabrikada 830 personel çalıştığına işaret etti.

Erdoğan, "İnşallah burada da bin, bin 500 personelin çalıştığını görmek bu da tabii Manisa'nın istihdamına farklı bir katkıda bulunacaktır. Bir de burada beyaz yakalı diye ifade edilen yetişmiş elemanların çalışma miktarı da artacaktır. Bunlar da bizim yine iftihar vesilemizdir." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikanın Manisa ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını dileyerek, beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan, daha sonra fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı, çalışanlarla sohbet etti.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Hamza Dağ da katıldı.

PARTNERÜnlü şarkıcı yüz gerdirme ameliyatını kaydetti!Ünlü şarkıcı yüz gerdirme ameliyatını kaydetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da iki fabrika açtıCumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da iki fabrika açtı
Bursa'da sondaj kuyusunda dehşet: 1 ölü, 5 yaralıBursa'da sondaj kuyusunda dehşet: 1 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tirsan Kardan

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Aday krizi! Topluca istifa ettiler

Aday krizi! Topluca istifa ettiler

Bakan'dan önemli 'poşet' açıklaması: Ücretsiz...

Bakan'dan önemli 'poşet' açıklaması: Ücretsiz...

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da sondaj faciası: 2 işçi hayatını kaybetti

Sondaj faciası: 2 işçi yaşamını yitirdi

'Bak kafa nasıl kesilir?' diyerek arkadaşını öldürdü

'Bak kafa nasıl kesilir?' diyerek arkadaşını öldürdü

Ukrayna'da öldürülen 2 Türk öğrencinin katil zanlısı İstanbul'da mezarlıkta yakalandı

Hüsnü Can Ç. Kurtköy'de yakalandı

Gaziantep'te iki aile arasında çatışma: Yaralılar var

Gaziantep'te iki aile arasında çatışma: Yaralılar var

Ukrayna Ortodoks Kilisesi İstanbul'da 'bağımsızlık' belgesini aldı

İstanbul'da tarih gün! Bağımsızlar

Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti! Müftünün sözleri sonrası cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.