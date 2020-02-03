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Erdoğan tören kıtasını 'Yaşasın Ukrayna' diye selamladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.02.2020 16:32 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, burada tören kıtasını "Yaşasın Ukrayna" diye selamladı.

Erdoğan tören kıtasını 'Yaşasın Ukrayna' diye selamladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kiev'de ilk olarak Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti. Burada anıta çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Marinskiy Sarayı'na geçti.

Erdoğan, Saray'a gelişinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından karşılandı. Erdoğan ve Zelenskiy'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Ukrayna milli marşları çalındı.

İki lider tören kıtasını denetledi ve Erdoğan, tören kıtasını 'Slava Ukraine (Yaşasın Ukrayna)' diyerek selamladı.

Heyetlerin birbirlerine takdimlerinin ardından Erdoğan ve Zelenskiy baş başa görüşmeye geçti. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na başkanlık edecek olan Erdoğan ve Zelenskiy, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna erdoğan ZELENSKY

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