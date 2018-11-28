‘Erdoğan Truımp’la görüştü’

Ankara\u2019daki cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 kaynaklar\u0131, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019la telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131. G\u00f6r\u00fc\u015fmede Rusya-Ukrayna krizinin ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bildirildi.Merakla bakt\u0131klar\u0131 yerde korkun\u00e7 bir manzara varAk\u0131n \u0130pek\u2019in \u0130adesi Talebine \u0130ngiltere\u2019den Ret T\u00fcrkiye\u2019den TepkiT\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131na vize serbestisi m\u00fcjdesi! AB duyurdu
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