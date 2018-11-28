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‘Erdoğan Truımp’la görüştü’

28.11.2018 18:04 | Son Güncelleme

Ankara’daki cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la telefonda görüştüğünü açıkladı. Görüşmede Rusya-Ukrayna krizinin ele alındığı bildirildi

‘Erdoğan Truımp’la görüştü’

Ankara’daki cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la telefonda görüştüğünü açıkladı. Görüşmede Rusya-Ukrayna krizinin ele alındığı bildirildi.

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