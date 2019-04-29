Erdoğan-Trump görüşmesi

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ikili ticaretin artırılması, S-400'ler konusu ve Suriye'nin kuzeyi ile ilgili son durumun ele alındığını bildirdi.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki lider, ticareti arttırma noktasındaki ortak arzu, Suriye'nin kuzeyine ilişkin güvenlik endişelerine yönelik müzakerelerde sağlanan ilerleme ve Türkiye'nin planlanan S-400 füze savunma sistemi alması dahil ikili ilişkiler hakkındaki birçok konuyu ele aldı."

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'a, ABD'nin San Diego kentinde hafta sonu yaşanan sinagog saldırısı dolayısıyla taziye dileklerini ilettiği kaydedildi.

