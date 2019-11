Erdoğan-Trump görüşmesi başladı

“Etraflıca her şeyi anlatacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan basına açık kısımda, "Sayın Başkana birazdan detaylı bir basın toplantısı yapacağız. O bakımdan şuan herhangi bir ifade kullanmama gerek yok. Basın toplantısında etraflıca her şeyi anlatacağız” dedi.

Bir kez daha söz alan Trump, ticaret anlaşmasına değinerek, “Çok az ticaret yapıyoruz. Dünyanın en iyi ürünleri bizde. Ticari ilişkilerimizi dikkate değer oranda arttırmayı düşünüyoruz. 100 milyar dolara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Şuanda 20 milyar dolar gibi bir rakam var ve bu 100 milyar dolara çıkabilir. Bu hızlı çok kısa sürede hızlıca 100 milyar dolara çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. S-400’ler konusunu da konuşacağız, F-35’leri de konuşacağız” açıklamasını yaptı.

Trump açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye DEAŞ’lıları yakından takip ediyor. Göreve geldiğimde DEAŞ’lılar her taraftaydılar. Bir ay öncesine kadar. Biliyorsunuz yüzde yüzünü yok ettik. Geçen hafta da lideri ve kurucusunu da öldürdük. Bu başarıdan çok mutluyuz. İki numaralı ismi de ortadan kaldırdık. Üç numaralı ismin de da peşindeyiz. Bir numara olacağını düşünürken şuan da kaçıyor. DEAŞ konusunda çok başarılıyız. DEAŞ göreve geldiğim dönemle alakası yok. Dünyanın her yerinde savaşçısı vardı. Artık hapishanedeler. Türkiye’de yakın zamanda 100 DEAŞ’lıyı yakaladı ve onlarla ilgili gerekeni yapıyor.”

“Azil süreci tam bir cadı avı”

Azil sürecine değinen Trump, “Azil süreci tam bir cadı avı, izlemiyorum. Bana bir raporunu verecekler, beni ilgilendiren bir şey yok. Avukatlarıyla bir televizyon programı yapıyorlar” dedi.

Trump ve Erdoğan’ın iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye’nin de ele alınması bekleniyor.