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Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 00:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede gazeteci Kaşıkçı ve Rahip Brunson meseleleri konuşuldu.

Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yayınlandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, iki ilişkilerin ele alınmasının yanısıra, terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulmuştur.

Amerikalı Pastör Andrew Brunson ile ilgili hukuki sürece de değinilen görüşmede iki lider, Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğini her alanda normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını teyit etmişler, FETÖ dahil terörle mücadelede işbirliği konusunu ele almışlardır. Görüşmede, Münbiç konusundaki yol haritasının biran önce hayata geçirilmesinin önemine işaret edilmiş ve İdlib mutabakatının önemi vurgulanmıştır.

İki lider Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda mutabık kalmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yine kimi istiyor acaba
Reis Trumpdan daha karizmatik
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