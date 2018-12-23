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Erdoğan: Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2018 21:42 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ABD Başkanı Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan, görüşme ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.
"Bugün ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye’deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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