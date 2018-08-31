Erdoğan Trump’ın davetine katılacak mı?

BM 73. Genel Kurulu’nun üst düzey toplantılarıysa 25 Eylül’de başlayacak. Aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu çok sayıda ülkenin lideri genel kurula hitap edecek. BM 73. Genel Kurulu'na hangi ülke liderlerinin katılacağı netleşmeye başlıyor.

ERDOĞAN NEW YORK'A GELİYOR

Eylül ayında yoğun bir dış ziyaret programı olduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 25 Eylül tarihinde başlayacak BM 73. Genel Kurulu’nun üst düzey toplantılarına katılmak için New York’a geleceği bildirildi.

Erdoğan’ın genel kurula hitaben yapacağı konuşmada, Türkiye'yle ABD arasındaki siyasi ve ekonomik krizin BM gündemine alınması, bölgesel konular, Suriye, mültecilerin durumu, BM’nin yapısının değişmesiyle ilgili birçok konuyu ele alacağı belirtiliyor.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Erdoğan’ın programı henüz netleşmedi ancak Cumhurbaşkanı'nın New York temasları sırasında bir çok dünya lideriyle ikili ve çoklu görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

Erdoğan’ın ABD’nin önde gelen finans kuruluşları ve iş adamlarıyla bir araya geleceği, ayrıca New York’ta yaşayan Türk toplumunun düzenleyeceği bazı etkinliklere katılacağı ve ABD’de yaşayan Türk toplumuna yönelik çeşitli konuşmalar yapacağı da bildiriliyor.