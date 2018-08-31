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Erdoğan Trump’ın davetine katılacak mı?

31.08.2018 10:34 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler 73’üncü Genel Kurul çalışmaları 18 Eylül’de New York’ta başlayacak. Başta Suriye’de 7.5 yıldır süren iç savaş ve mültecilerin durumu olmak üzere 73. Genel Kurul toplantılarında BM’nin yapısının değişmesi, ‘BM 2030 Küresel Hedefleri’, ‘İklim Değişikliği’ gibi bir çok önemli konu masaya yatırılacak.

Erdoğan Trump’ın davetine katılacak mı?

BM 73. Genel Kurulu’nun üst düzey toplantılarıysa 25 Eylül’de başlayacak. Aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu çok sayıda ülkenin lideri genel kurula hitap edecek. BM 73. Genel Kurulu'na hangi ülke liderlerinin katılacağı netleşmeye başlıyor.

ERDOĞAN NEW YORK'A GELİYOR

Eylül ayında yoğun bir dış ziyaret programı olduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 25 Eylül tarihinde başlayacak BM 73. Genel Kurulu’nun üst düzey toplantılarına katılmak için New York’a geleceği bildirildi.

Erdoğan’ın genel kurula hitaben yapacağı konuşmada, Türkiye'yle ABD arasındaki siyasi ve ekonomik krizin BM gündemine alınması, bölgesel konular, Suriye, mültecilerin durumu, BM’nin yapısının değişmesiyle ilgili birçok konuyu ele alacağı belirtiliyor.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Erdoğan’ın programı henüz netleşmedi ancak Cumhurbaşkanı'nın New York temasları sırasında bir çok dünya lideriyle ikili ve çoklu görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

Erdoğan’ın ABD’nin önde gelen finans kuruluşları ve iş adamlarıyla bir araya geleceği, ayrıca New York’ta yaşayan Türk toplumunun düzenleyeceği bazı etkinliklere katılacağı ve ABD’de yaşayan Türk toplumuna yönelik çeşitli konuşmalar yapacağı da bildiriliyor.

Erdoğan Trump BM zirvesi sırasında bir araya gelecek mi?

Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump'la bir araya gelip gelmeyeceği henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl yapılan 72. BM Genel Kurul toplantılarında, BM Genel Sekreteri Antonio Gutarres’in liderler onuruna verdiği öğle yemeğinde aynı masayı paylaşan Erdoğan ve Trump’ın verdiği samimi görüntüler dikkat çekmişti. İki ülke arsında yaşanan krizin ardından iki lider arasında BM zirvesinde neler yaşanabileceği, merak konusu.

25 Eylül’de yapılacak olan ve iki liderin de katılacağı öğle yemeğinin ardından, ev sahibi ülke olarak Başkan Trump’ın 25 Eylül akşamı, BM Genel Kurulu’na katılan liderler onuruna vereceği akşam yemeğine de Erdoğan’ın katılıp katılmayacağı konusunda iki ülkenin diplomatik kaynakları her hangi bir yorum yapmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trump erdoğan davet Birleşmiş Milletler

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