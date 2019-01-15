Erdoğan: Trump'ın Türkiye mesajları beni üzdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti haftalık olağan grup toplantısında açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump'ın "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" mesajlarıyla ilgili "Dün Sayın Trump'ın kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar beni ve arkadaşlarımızı üzdü" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Trump' yaptığı görüşmenin detaylarını anlatarak "Sayın Trump ile yaptığımız görüşmede tarihi öneme sahip bir anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle: 31 Ocak'ta artık seçim kampanyamızın resmi başlangıcını da büyük aday tanıtımı ve manifesto toplantımızda başlatacağız. Bu tarihe kadar illerimizde aday tanıtım sürecini başlatmış oluyoruz. Arkadaşlarımıza seçim yarışında başarılar diliyorum. Aday adayı olarak hizmet yarışına katılan tüm arkadaşlarımıza da şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. PAZAR GÜNÜ MUĞLA ADAYIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayımızı Mustafa Savaş olarak belirledik. Muğla adayımızı da önümüzdeki Pazar günü kamuoyuna açıklayacağız.

Hizmet yarışında bayrağın kime, ne zaman devdi edileceği nasip işidir. Biz layık olanı kenara koymadık, koymayız da. Görev herkese düşebilir.



AK PARTİLİ OLAMAMIŞ DEMEKTİR Kendisi veya istediği birisi aday olamadı diye partimize tavır alan kişi, bizim gözümüzde hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir. 31 Mart öncesinde gerçekten çok garip birliktelikler ortaya çıkmaya başladı; CHP, baktı FETÖ'cüler tek başına yetmiyor PKK'lıları da yanına aldı. Milletsiz siyaset bunların kolayına geliyor. Tek dertleri Meclis'teki sandalyelerini, ideolojik oylarla kazandıkları belediyeleri korumak . SIKINTILAR YOK MU? ELBETTE VAR Milleti ikna edip oyunu almayı akıllarından dahi geçirmiyorlar. Hiçbir vaatleri, mücadeleleri yok. Umutlarını sadece şahısımı ve AK Parti'nin ayağının tökezlemesine bağlamış durumdalar. Hamdolsun milletimiz onlara beklediği fırsatı şuana kadar vermedi. Bizde 2023 hedefine doğru adım adım yürümeyi sürdürüyoruz. Sıkıntılar yok mu, elbett evar. Aksaklıklar yaşanmıyor mu elbette yaşanır. Ama bunların hiçbiri ülkemizi eski günlerine geriletecek, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştıracak meseleler değildir. İnşallah Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız.

ONLARIN İFTİRALARI VARSA BİZİM DE ALLAH'IMIZ VAR Sık sık tek parti devrini anlatmamdan bazıları rahatsız oluyor. Ancak geçmişimizi bilmezsek geleceğe güvenle bakamayız. Tek parti devrinden gereken dersi çıkarmazsak, bugün bulunduğumuz yeri doğru anlayamayız. Savunma sanayiimize tek parti zihniyetinin verdiği zararları anlatmayalım mı? Bu kafa merhum Özal'a, Türkeş'e Erbakan'a da aynı zihniyetle yaklaşmışlardır. Türkiye bu zihniyeti ezip tek bir zerresi kalmamaya kadar yok etmelidir. Kılıçdaroğlu'nun referansı işte bu tek parti dönemidir. Türkiye’yi bunlara rağmen 16 yılda 3,5 kat büyüttük” Onların iftiraları varsa, bizim de gayretimiz çabamız, milletimize güvenimiz her şeyden öte Allah'ımız var. ONLARI ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ Suriye mücadelesinde son dönemde mnemli kazanımlar elde ettik. Tüm dünyaya buradan sesleniyorum. Ülkemize gelen mültecileri ülkemizde misafir ettik. Kobani'den 300 bine yakın Kürt kardeşimizi misafir ettik. Biz teröristlere kapımızı kapandık, asla onları ülkemizde barındırmayacağız. Bunu herkesin bilmesi, kabullenmesi lazım. PKK/YPG ve DEAŞ bizim yanımıza asla sokulamaz. Ülkemizde nasıl onları çukurlara gömdüysek, sınırlarımız dışında da onları o çukura gömeriz. İdlib'i de huzur ve güven beldesi haline getireceğiz. Sırada Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör unsurları ile DEAŞ artıkları bulunuyor. Dün akşam baktım ki, bölgede Afrin'de takımlar kurulmuş, gençler futbol oynuyor. Nereden nereye geldik. İki tane orada futbol sahası yapmışız. Oradaki bütün gençler o maçı izliyor. Mesele bu. Barış, lafla olmaz, icraatla olur.

TRUMP'IN MESAJLARI BENİ ÜZDÜ ABD ile Suriye konusunda farklı yaklaşımlara sahip olduk. Bize ifade edilen bu yaklaşımlar malesef uzunca bir süre fiilen sahaya yansımadı. Bunun üzerinde bizde hazırlıklarımızı yaptık. Geçtiğimiz ay tam sahaya çıkmak için hazırlıklarımızı gözden geçirirken, Trump'la telefonla görüştük. Bu görüşme bizim için umut vericiydi. Sayın Başkan çekileceklerini gayet açıkça bize ifade etti. Bunun üzerine bizde askeri harekatımızı askıya aldık bir süreliğine. Dün Sayın Trump'ın kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar beni ve arkadaşlarımız üzdü. Hemen harekete geçip bu meseleleri telefonda görüştük. gayet müspet bir görüşme oldu. Trump çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge kendisi tarafından da ifade edildi. Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Yeter ki hassasiyetlerimize riayet edildin. Sayın Trump ile yaptığımız görüşmede tarihi öneme sahip bir anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum. KÜRT KARDEŞLERİMİZE SESLENİYORUM