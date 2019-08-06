Erdoğan: ‘Trump S-400’lerin İlişkileri Esir Almasına İzin Vermez”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump’ın S-400’lerin iki ülke ilişkilerini esir almasına izin vereceğine inanmadığını söyledi.

Ankara’yla Washington, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımı konusunda anlaşmazlık içinde. Washington, füze savunma sisteminin F-35 uçaklarına tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Amerika bu nedenle de Türkiye’nin programdan çıkarılma sürecini başlattı. Türkiye’ye S-400’lerin ilk sevkiyatı geçen ay başlamıştı.

Ankara’da büyükelçilere hitaben konuşan Erdoğan, Türkiye’nin NATO’ya bağlılığını sorgulamanın hata olduğunu belirtti.

Erdoğan birçok NATO ülkesinin Rusya’dan silah aldığını hatırlattı ve bunun krize döndüğünün görülmediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı S-400’lerin F-35 ya da NATO’ya zarar vereceğine dair kanıt da olmadığını söyledi.

Erdoğan, "S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın. Nitekim daha önce NATO ve Avrupa Birliği üyesi birçok ülke Rusya'dan benzer hava savunma sistemleri satın almışlardır. Sesleri çıkmadı. Bu ülkeler için sorun olmayan bir konunun Türkiye için kriz haline dönüştürülmesini biz iyi niyetli görmüyoruz. Hele hele S-400'ler üzerinden Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerinin sorgulanması kesinlikle yanlıştır. S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliği ile ilgili stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur” diye konuştu.