Erdoğan: ‘Trump Yaptırımları Durdurma Yetkisine Sahip’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkan Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik muhtemel yaptırımları durdurma yetkisine sahip olduğunu söyledi ve bir orta yol bulması gerektiğini belirtti.

Erdoğan’ın açıklamaları Rus S-400 hava savunma füzelerinin Türkiye’ye gelmeye başlamasının ardından geldi.

Washington, Türkiye’nin Rus yapımı S-400’leri alması durumunda yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını daha önce belirtmişti.

Amerikalı yetkililer ayrıca Türkiye’nin F-35 savaş uçağı projesinden de çıkartılacağını kaydediyor.

Reuters’ın Habertürk’e dayandırdığı haberine göre Erdoğan bir grup gazeteciye Trump’ın yaptırımları durdurma ya da erteleme yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Erdoğan’a göre bunun için de Trump bir orta yol bulmalı.

Trump, geçen ay Japonya’daki G-20 zirvesinde Cumhurbaşkani Erdoğan’la görüşmüş ve Türkiye’nin pozisyonuyla ilgili sempatik sayılabilecek cümleler sarfetmişti.

Erdoğan, Trump’ın kendisinden alttakilerle aynı fikirlere sahip olduğunu düşünmediğini ve bunun bütün dünyanın önünde söylediğini kaydetti. Erdoğan, “S-400 alarak savaşa hazır hale gelmiyoruz, barış ve ulusal güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz” ifadelerini de kullandı.