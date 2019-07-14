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Erdoğan: ‘Trump Yaptırımları Durdurma Yetkisine Sahip’

14.07.2019 22:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkan Donald Trump’ın yaptırımları durdurma yetkisine sahip olduğunu söyledi ve Türkiye'yle yaşanan süreçte bir orta yol bulması gerektiğini belirtti

Erdoğan: ‘Trump Yaptırımları Durdurma Yetkisine Sahip’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkan Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik muhtemel yaptırımları durdurma yetkisine sahip olduğunu söyledi ve bir orta yol bulması gerektiğini belirtti.

Erdoğan’ın açıklamaları Rus S-400 hava savunma füzelerinin Türkiye’ye gelmeye başlamasının ardından geldi.

Washington, Türkiye’nin Rus yapımı S-400’leri alması durumunda yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını daha önce belirtmişti.

Amerikalı yetkililer ayrıca Türkiye’nin F-35 savaş uçağı projesinden de çıkartılacağını kaydediyor.

Reuters’ın Habertürk’e dayandırdığı haberine göre Erdoğan bir grup gazeteciye Trump’ın yaptırımları durdurma ya da erteleme yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Erdoğan’a göre bunun için de Trump bir orta yol bulmalı.

Trump, geçen ay Japonya’daki G-20 zirvesinde Cumhurbaşkani Erdoğan’la görüşmüş ve Türkiye’nin pozisyonuyla ilgili sempatik sayılabilecek cümleler sarfetmişti.

Erdoğan, Trump’ın kendisinden alttakilerle aynı fikirlere sahip olduğunu düşünmediğini ve bunun bütün dünyanın önünde söylediğini kaydetti. Erdoğan, “S-400 alarak savaşa hazır hale gelmiyoruz, barış ve ulusal güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz” ifadelerini de kullandı.

Trump’ın süreçle ilgili sempatik sözlerine rağmen Amerikalı yetkililer geçen hafta yönetimin hala harekete geçmeye hazırlandığını belirtmişti.

Erdoğan, Türkiye’nin hala Amerika’dan Patriot füze savunma sistemini almak istediğini de kaydetti ve iki ülkenin ticareti arttırması ve kapsamlı savunma işbirliği üzerinde çalışması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Trump’ın bunu her zaman olumlu değerlendirdiğini de kaydetti.

Şimdi 75-100 milyar dolarlı ticaret hacminden bahsedildiğini kaydeden Erdoğan, “Bu dedikoduyla mı uğraşacağız? Bizler stratejik ortağız, stratejik ertoklığın gereğini yapalım” dedi.

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