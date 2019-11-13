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Erdoğan-Trump zirvesinden kareler

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2019 22:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı.

Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.

Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü.

İşte zirveden fotoğraflar...

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Erdoğan-Trump görüşmesi başladıErdoğan-Trump görüşmesi başladı
ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıtABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump kritik zirve Beyaz Saray

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