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Erdoğan, Trump’a, terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 17:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump’a PKK/YPG’li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump’a PKK/YPG’li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi. Videoda, terör saldırılarında İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) objektifine yansıyan görüntüler de yer aldı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın Trump’a izlettirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, "Başkan Trump ve senatörlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray’da gerçekleştirilen görüşme sırasında izlettirilen video. Videoda, Mazlum Kobani adlı terörist tarafından yapılan katliamlar ayrıntılarıyla anlatılıyor" ifadelerini kullandı.

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