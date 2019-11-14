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Erdoğan, Trump'a terörist Kobani'nin videosunu izletti

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 18:00 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'daki temaslarında ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikalı senatörlere PKK/YPG'li terörist 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in karıştığı terör eylemleri hakkında hazırlanan videoyu izletti.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'daki temaslarında ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikalı senatörlere PKK/YPG'li terörist 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in karıştığı terör eylemleri hakkında hazırlanan videoyu izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’deki çalışma ziyaretinin ardından yurda döndü. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD’li senatörlerle bir araya gelen Erdoğan, YPG'li Ferhat Abdi Şahin’in karıştığı eylemlere ilişkin hazırlanan videoyu Amerikalı muhataplarına izletti. Türkiye'nin hazırladığı video basın mensuplarıyla paylaşıldı. İngilizce seslendirilen videonun Türkçe ve İngilizce altyazılı seçenekleri bulunuyor. 27 Temmuz 2008'de İstanbul Güngören'de meydana gelen bombalı saldırı ile başlayan videoda Ferhat Abdi Şahin, "Tüm bunların arkasında kötü bir sır gibi saklanan onaylı Twitter hesabına sahip bir kişi, sözde özgürlük hareketinin lideri olarak yüceltilen ve terörü kendi çıkarları için kullanan bir kişi. Her öğretinin ve eylemin bir mesajı olduğu gibi bu durumda da, mesaj ölümdü ve mesajı ileten kişi Abdullah Öcalan’ın manevi oğlu Ferhat Abdul Şahin’den başkası değildi. Siz onu 'Mazlum Kobani' olarak tanırsınız" ifadeleriyle tanımlandı.

TERÖR EYLEMLERİ

Şahin'in, 313 Türkiyeli güvenlik personelinin ölümüne neden olduğu belirtilen videoda, 1991-1995 yılları arasında 29 polis karakoluna saldırıda bulunduğu, bu saldırılarda 5 sivilin yaşamını yitirdiği gösterildi. Şahin’in organize ettiği intihar metoduyla gerçekleştirilen saldırılarla kadınların ve çocukların da hedef alındığına dikkat çekilerek, temel savaş prensiplerinin bile dikkate alınmadığı kaydedildi.

5 Ekim 1993’te Şahin’in emriyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde 22 köy evinin yakıldığına dikkat çekilen videoda, "35 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı. Kurbanların hepsi Kürt asıllıydı. Bugün 2019’da ayrım gözetmeden eşlerimizi, annelerimizi, babalarımızı, çocuklarımızı, asker ve polisimizi öldüren bu adam gözlerimizin önünde parlatılmakta ve hoş gösterilmektedir. Aynı zamanda Amerika’daki müttefiklerimiz başarılı bir şekilde Ebubekir Bağdadi’nin devrini bitirirlerken, Kobani’nin Bağdadi’den farkı ne? Ölüm ve hayat kavramı farklı şekillerde mi ölçülüyor?" ifadeleri kullanıldı.

Hazırlanan video, "Bu terör değil mi, bu varlığımıza bir tehdit değil mi, ne zaman sona erecek?" sorularıyla sona erdi.

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