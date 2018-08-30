Erdoğan Trump’ın Davetine Katılacak mı?

Birleşmiş Milletler 73’üncü Genel Kurul çalışmaları 18 Eylül’de New York’ta başlayacak. Başta Suriye’de 7.5 yıldır süren iç savaş ve mültecilerin durumu olmak üzere 73. Genel Kurul toplantılarında BM’nin yapısının değişmesi, ‘BM 2030 Küresel Hedefleri’, ‘İklim Değişikliği’ gibi bir çok önemli konu masaya yatırılacak.

BM 73. Genel Kurulu’nun üst düzey toplantıları ise 25 Eylül’de başlayacak. Aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu çok sayıda ülkenin lideri genel kurula hitap edecek. BM 73. Genel Kuruluna hangi ülke liderlerinin katılacağı ise netleşmeye başlıyor.

Erdoğan New York’a geliyor

Eylül ayında yoğun bir dış ziyaret programı olduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 25 Eylül tarihinde başlayacak BM 73. Genel Kurulu’nun üst düzey toplantılarına katılmak için New York’a geleceği açıklandı.

Erdoğan’ın genel kurula hitaben yapacağı konuşmada, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi ve ekonomik krizin BM gündemine alınması, bölgesel konular, Suriye, mültecilerin durumu, BM’nin yapısının değişmesiyle ilgili birçok konuyu ele alacağı belirtiliyor.