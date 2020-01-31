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Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Biraz sonra Mahmud Abbas ile ardından İsmail Haniye ile görüşmem olacak. Onlarla konuları değerlendireceğiz"
Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Biraz sonra Mahmud Abbas ile ardından İsmail Haniye ile görüşmem olacak. Onlarla konuları değerlendireceğiz"
POLİTİKA
HABERLERİ
|
31.01.2020 12:05 |
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Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Biraz sonra Mahmud Abbas ile ardından İsmail Haniye ile görüşmem olacak. Onlarla konuları değerlendireceğiz"