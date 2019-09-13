Erdoğan: ‘Trump’la Patriot Alımı Konusunu Konuşacağım’

Erdoğan, “’Hangi S-400 paketini almış olursak olalım, sizden belirli bir miktar Patriot alabiliriz. Ama koşulları önce görmemiz lazım, S-400’lerinkiyle en azından aynı düzeyde olmalı’ dedim” diye konuştu. Erdoğan, bu sözleri üzerinde Trump’ın da “Ciddi misin?” diye sorduğunu, kendisinin de “Evet” dediğini ve New York’ta bir araya geldiklerinde konuyu daha ayrıntılı konuşabileceklerini söylediğini aktardı.

Ancak Erdoğan, Reuters’a Dolmabahçe Sarayı’nda verdiği mülakatta, Trump’la iki hafta önceki telefon görüşmesinde Patriot füzelerini satın alma konusunu gündeme getirdiğini ve gelecek hafta başlayacak BM Genel Kurulu toplantıları sırasında da bu konunun devamını getireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la bu ay yapacağı görüşmede Amerika’dan Patriot füzeleri satın alma konusunu da konuşacağını söyledi. Haber ajansı Reuters’a konuşan Erdoğan, Trump’la kişisel ilişkisinin, Ankara’nın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD’yle yaşadığı krizin üstesinden gelebileceğini belirtti.

Erdoğan, görüşmede Trump’tan ABD Maliye Bakanlığı’nın Halkbank’a ağır bir ceza kesmesini önlemesini isteyip istemeyeceği sorusunu yanıtlarken de, ABD’nin böyle bir “yanlış” yapmaktan kaçınacağından emin olduğunu, Trump’la arasında “ayrı türden bir güven” ilişkisi bulunduğunu kaydetti.

Erdoğan, “Benim kanaatime göre ABD gibi bir ülke müttefiki Türkiye’yi artık kırmak istemeyecektir. Bu akılcı bir davranış olmaz” ifadesini kullandı.

"Suriye için zirveye ev sahipliği yapabiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Ekim ayında İdlib ve mülteciler konusunda Fransa, Almanya ve Rusya’nın da katılımıyla dörtlü bir zirveye ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Erdoğan, Trump’ın Türkiye’nin sınırında YPG/PYD’den kaynaklı “tehdide” ilişkin endişelerini “anlaması gerektiğini”, Ankara’nın Suriye’de “güvenli bölge” oluşturmak için gerekirse tek başına hareket etmeye hazır olduğunu belirtti.

Batı’nın mülteci kriziyle baş etme konusunda Türkiye’ye yeterli yardımı sağlamadığını ve ağır kaldığını da belirten Erdoğan, Türkiye’nin şimdiye kadar 40 milyar dolar harcadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla yardımın ve “güvenli bölge” konusunda desteğin verilmemesi halinde Suriyeli mülteciler için Avrupa’ya “kapıları açma” tehdidini de yineledi.

