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Erdoğan: Tüm batı, teröristlerin yanında yer aldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 12:42 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da yaptığı konuşmada, "Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar.

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da yaptığı konuşmada, "Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar. NATO ülkeleri dahil, Avrupa Birliği ülkeleri dahil hepsi. Hani siz terörizme karşıydınız, hani siz teröre karşıydınız, yahu ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız?" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'a katıldı. Erdoğan burada katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Türkiye ile empati yapmak yerine başımızdaki terör ve sığınmacı sorunlarının ilanihaye bizimle sınırlı kalacağını düşünenler, fena halde yanılıyorlar. Düşünce özgürlüğüne inananlar, inanç özgürlüğüne inananlar, ne inancını, ne düşüncesini, o yeşil dolara asla değişmeyecektir. Gelin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, küresel sistemin lokomotif kuruluşlarını yeniden yapılandıralım diyoruz. Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar. NATO ülkeleri dahil, Avrupa Birliği ülkeleri dahil hepsi. Hani siz terörizme karşıydınız, hani siz teröre karşıydınız, yahu ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız? Bizi, terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin." dedi.
(FOTOĞRAF)

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