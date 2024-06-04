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Erdoğan tüm dünyaya seslendi! Gazze için 'harekete geçme' çağrısı: Artık somut adım atılmalı

04.06.2024 16:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'e Gazze için "somut adım atma, harekete geçme" çağrısı geldi. Erdoğan ayrıca tüm devletlere de çağrıda bulunup " Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum" dedi.

Erdoğan tüm dünyaya seslendi! Gazze için 'harekete geçme' çağrısı: Artık somut adım atılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de imza attığı zulme sert tepki gösterirken tüm dünyaya seslendi, harekete geçilmesini istedi.

"GAZZE’DE KATLEDİLEN SADECE ÇOCUKLAR DEĞİL, BEBEKLER DEĞİL"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan şunları kaydetti:

"Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde, 7 Ekim’den beri Gazze’de barbarca katledilen 15 binin üzerinde yavrumuzu hüzünle yâd ediyorum. Gazze’de katledilen sadece çocuklar değil, bebekler değil aynı zamanda insanlıktır. Maalesef dünya bu imtihanda sınıfta kalmıştır.

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BM'YE VE TÜM DEVLETLERE ÇAĞRI: SOMUT ADIM ATILMALI

Bu özel günü ilan etmiş olan Birleşmiş Milletleri, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı artık somut bir adım atmaya, dünya 5’ten büyüktür anlayışıyla harekete geçmeye davet ediyorum. Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum.

"TÜRKİYE OLARAK ELİMİZİ UZATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip varsa; çocuklar nerede öldürülüyor, nerede açlıkla, yoklukla sınanıyorsa elimizi uzatmaya, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla canla başla çalışmaya devam edeceğiz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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