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Erdoğan: "Tüm samimiyetimizle Suriye'nin istikrarını istiyoruz. Bunun için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz."
Erdoğan: "Tüm samimiyetimizle Suriye'nin istikrarını istiyoruz. Bunun için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz."
POLİTİKA
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31.01.2020 12:10 |
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Erdoğan: "Tüm samimiyetimizle Suriye'nin istikrarını istiyoruz. Bunun için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz."