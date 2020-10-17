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  4. Erdoğan: Tuna-1 bölgesindeki doğal gaz rezervi 405 milyar metreküp

Erdoğan: Tuna-1 bölgesindeki doğal gaz rezervi 405 milyar metreküp

17.10.2020 18:08 | Son Güncelleme

Fatih Sondaj Gemisi’nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya Sahası’nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezerv miktarının 405 milyar metreküpü bulduğunu söyledi.

Erdoğan: Tuna-1 bölgesindeki doğal gaz rezervi 405 milyar metreküp

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan gemide kendisine brifing verilmesinin ardından gemide basın açıklaması yaptı.

"Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu" diyen Erdoğan "Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır" diye konuştu.

Erdoğan "Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurmuştu.

Erdoğan konuşmasında Doğu Akdeniz ile ilgili de Avrupa Birliği'ne mesajlar verdi. "Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık" diyen Erdoğan "Ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan hiçbir plana, hiçbir girişime, hiçbir oldubittiye izin vermemekte kararlıyız" dedi.

"AB adil tutum takınmazsa sonu gelir”

Erdoğan "Doğu Akdeniz'de barışı, huzuru, istikrarı egemen kılmanın yolu Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarına saygılı olmaktan, tanımaktan, teslim etmekten geçiyor" diye konuştu.

"Avrupa Birliği'nin bu konuda Yunanistan ve Rum kesiminin adeta esiri haline gelmiş olması en çok kendisine zarar veriyor” diyen Erdoğan sözlerini "Ülkemize bugüne kadar savunduğu tüm değerleri hiçe sayma pahasına uyguladığı çifte standart sebebiyle Avrupa Birliği’nin güvenilirliği zaten azalmıştı. Şayet halihazırdaki tartışmalarda Doğu Akdeniz'de adil bir tutum takınmaz ise bu durum artık Avrupa Birliği’nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır" diye sürdürdü.

"Irkçılık ve İslam düşmanlığı bataklığında çırpınan, İngiltere'nin ayrılmasıyla güç kaybeden Avrupa Birliği doğal kaynakların adil bölüşümü konusunda devredışı kalmasının yükünü taşıyamaz" diyen Erdoğan "Karadeniz ve Türkiye'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

DW / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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