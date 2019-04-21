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Erdoğan TÜRGEV yurdunu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 19:50 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gülseli KENARLI-Güven USTA-Ozan URAL / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Erdoğan TÜRGEV yurdunu ziyaret etti

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gülseli KENARLI-Güven USTA-Ozan URAL / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.
Beylerbeyi'nden akşam saatlerinde çıkış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.30 sıralarında yurda geldi. Yurtta kalan öğrencilerle konuştuğu öğrenilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan 19.15 sıralarında ayrılarak Haliç Kongre Merkezi'ne gitti.

Erdoğan TÜRGEV yurdunu ziyaret ettiErdoğan TÜRGEV yurdunu ziyaret ettiErdoğan TÜRGEV yurdunu ziyaret ettiErdoğan TÜRGEV yurdunu ziyaret etti

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